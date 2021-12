Emanuele Sabatino, il meccanico social più seguito d’Italia col suo nome Emamotorsport, è stato trovato morto nella sua officina nel pomeriggio del 9 dicembre. L’annuncio è stato dato sugli stessi canali che utilizzava per trasmettere la sua grande passione per i motori, sul suo sito web e sui profili online, Sabatino, pavese di Broni, aveva 45 anni, lascia la moglie e i tre figli.

Dall’essere un semplice meccanico al diventare il meccanico-star del web senza mai abbandonare la grande passione per il mestiere che amava. Nel giro di pochi anni Sabatino era passato dal fallimento della sua officina ad essere protagonista di tre programmi televisivi, diventando l’influencer dei motori. “Ho iniziato a riparare auto all’età di 21 anni — aveva raccontato al Corriere —. Avevo aperto un’officina a Melegnano in cui preparavo auto sportive. Una serie di circostanze non si sono incastrate e, complice la crisi, il castello di carta è crollato”. L’attività chiusa, il conto in rosso, l’officina allagata, il danno insostenibile. Tutto da rifare.

A quel punto, Ema si era buttato nel ciclismo, aprendo un negozio di bici da corsa ed e-bike. Altro sogno spezzato. “Mi svaligiarono. Non mi rimase nulla. Mio padre trovò un capannone abbandonato a Broni, sulle prime colline pavesi”. La vita di Sabatino era ripartita così. A fatica. Con i fornitori e le banche a chiedere soldi.

“Non mi sono fermato. Il mio mantra è: fai tutte le cose che non faresti. Così ho seguito corsi di marketing e di comunicazione, e ho fatto il mio esordio sui social”. Da lì in poi, successi e popolarità: ‘Comprendi con facilità gli straordinari funzionamenti meccanici della tua auto, scopri il loro funzionamento e viaggia sempre sereno’, il suo slogan.

Prima “Cortesie per l’auto” e poi “In officina con Ema”. Era un momento professionalmente molto positivo per Emanuele Sabatino, con il suo libro “Manuale di meccanica per invasati di motori” giunto alla terza ristampa e una popolarità che lo proiettava ancora nel palinsesto del canale Motor Trend per il 2022.

Del 2021 si ricorda la puntata di “In officina con Ema” in cui Emanule ha restaurato e regalato a suo padre la Lancia Thema che il genitore aveva sempre desiderato. Una serenità che sembrava trasparire fino a pochi giorni fa, quando pubblicava sui suoi popolarissimi profili social un video in compagnia di suo figlio sul kart. Non si conoscono ancora le dinamiche della tragedia.

Un uomo che si è sempre rialzato nonostante le difficoltà che la vita gli aveva messo davanti. Emanuele però questa volta è stato trovato morto in officina. I funerali si svolgeranno lunedì 15 dicembre nella chiesa di San Francesco in Siziano (Pavia). I familiari: “Ringraziamo tutti per il rispetto del ricordo di Ema e del dolore dei suoi cari”. La squadra: “La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione