Addio a Ludovico Clemente Garavani, noto come Valentino, gigante della moda morto oggi all’età di 93 anni a Roma. L’annuncio della morte dello stilista, originario di Voghera e fondatore dell’omonimo marchio, è arrivato nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti che in una nota commentano: “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18.

Il funerale si svolgerà invece venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

Il brand Valentino produce abiti di alta moda per uomo e donna, accessori, profumi e pret-a-porter ed è da sempre un simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy all’interno del panorama internazionale. Elemento caratteristico del suo lavoro è il “rosso Valentino”, una tonalità intensa e vibrante che diventa il simbolo della maison e della sua visione estetica. Negli anni, Valentino veste alcune delle donne piu’ famose e influenti del mondo, tra cui Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren. Nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia e la Legion d’Onore in Francia, a testimonianza del suo impatto culturale oltre che stilistico. Nel 2008 si ritira ufficialmente dalle scene con una memorabile sfilata a Parigi, lasciando la direzione creativa della maison ma non il suo ruolo di icona della moda.

