Negli ultimi anni il sistema dei media audiovisivi ha iniziato a mostrare crepe sempre più evidenti. Non si tratta di un crollo improvviso, ma di una trasformazione lenta, progressiva, quasi impercettibile nel quotidiano, eppure profondissima nei suoi effetti.

I segnali sono sotto gli occhi di tutti: volti storici della televisione americana come Piers Morgan, Tucker Carlson, Don Lemon e Megyn Kelly hanno scelto di abbandonare le grandi emittenti per costruire una relazione diretta con il pubblico attraverso piattaforme digitali. Non è più un’anomalia vedere personalità come Michelle Obama o Leonardo DiCaprio partecipare a podcast su YouTube: è diventata la norma. Parallelamente, la televisione tradizionale continua a perdere terreno. I dati mostrano una flessione costante degli ascolti, con un calo che, secondo uno dei principali istituti di ricerca del settore, lo studio Frasi, si attesta intorno al 3% annuo per le generaliste. Un numero che, preso isolatamente, potrebbe sembrare contenuto, ma che nel tempo produce un effetto cumulativo significativo. È una perdita lenta, ma inesorabile, che riflette un cambiamento più ampio: non è solo la televisione a essere in crisi; è il modello di fruizione lineare a non essere più centrale.

La logica del palinsesto viene sostituita da quella dell’algoritmo

Il pubblico più giovane, in particolare, ha già fatto la sua scelta. Non si tratta semplicemente di preferire contenuti diversi, ma di adottare un linguaggio, un ritmo e una modalità di consumo completamente nuovi. La logica del palinsesto viene sostituita da quella dell’algoritmo, il tempo imposto lascia spazio alla scelta individuale, e la distanza tra chi produce e chi guarda si riduce drasticamente. In questo contesto, piattaforme come YouTube non sono più un’alternativa alla televisione: sono diventate il centro dell’ecosistema. Anche in Italia il cambiamento è evidente. Figure come Alessandro Cattelan, Victoria Cabello e Daria Bignardi hanno scelto di sperimentare formati online, attratti da costi di produzione più bassi, maggiore libertà creativa e un rapporto più diretto con il pubblico. È un passaggio che non riguarda solo i talent, ma l’intera filiera produttiva: sempre più case di produzione stanno sviluppando contenuti pensati fin dall’inizio per le piattaforme digitali, dalle micro-serie ai format brevi serializzati. Eppure, nel breve periodo, tutto sembra ancora funzionare come prima.

Cosa continuerà ad andare in tv

I grandi eventi televisivi continuano a fare ascolti importanti, la pubblicità tradizionale mantiene una sua rilevanza e il sistema industriale della tv conserva una struttura solida. È proprio questa apparente stabilità a rendere più difficile percepire la portata del cambiamento. La trasformazione non è esplosiva, ma sedimentaria: si accumula giorno dopo giorno, modifica le abitudini senza stravolgerle immediatamente. La domanda, quindi, non è se la televisione scomparirà, ma quale ruolo avrà nel nuovo ecosistema. È probabile che il mezzo non venga sostituito, ma ridimensionato. La televisione potrebbe diventare sempre più un medium degli eventi: sport, informazione live, grandi show. Tutto ciò che è “tempo reale” continuerà a trovare nella tv un terreno naturale. Al contrario, l’intrattenimento seriale, i talk, i contenuti di approfondimento e persino parte dell’informazione stanno già migrando verso il digitale.

La vera sfida non sarà tecnologica, ma culturale

Un altro elemento chiave è la disintermediazione. I creator non hanno più bisogno di passare attraverso una rete televisiva per raggiungere il pubblico. Possono costruire comunità autonome, monetizzare direttamente e sperimentare linguaggi nuovi senza i vincoli editoriali tradizionali. Questo non significa necessariamente maggiore qualità, ma certamente maggiore varietà e velocità di innovazione. Nei prossimi anni assisteremo probabilmente a una fase ibrida. Televisione e piattaforme coesisteranno, ma con pesi sempre più sbilanciati. Le emittenti tradizionali saranno chiamate a ripensarsi, integrando logiche digitali, accorciando i tempi di produzione e adattandosi a un pubblico sempre meno disposto ad aspettare. La vera sfida non sarà tecnologica, ma culturale. Chi saprà interpretare il cambiamento, costruendo contenuti capaci di vivere su più piattaforme e parlando linguaggi diversi, avrà un vantaggio competitivo decisivo. Gli altri rischiano di restare ancorati a un modello che, pur non essendo ancora finito, appartiene già al passato. La televisione non sta morendo. Sta cambiando pelle. E, come spesso accade nelle grandi trasformazioni, il punto non è capire quando finirà un’epoca, ma riconoscere in tempo quella che sta iniziando.

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Tullio Camiglieri