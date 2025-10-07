Connettività e innovazione non sono più concetti relegati a slogan politici o a visioni futuristiche, ma elementi concreti che incidono sulla vita quotidiana delle persone. La fibra ottica a banda larga sta progressivamente coprendo il territorio nazionale, portando internet ad altissima velocità anche in aree che fino a poco tempo fa erano rimaste ai margini dello sviluppo tecnologico.

Parallelamente, la connessione satellitare apre scenari nuovi, consentendo di abbattere il divario digitale in quelle zone difficili da raggiungere con le infrastrutture tradizionali- L’inizio delle trasmissioni televisive in 4K rappresenta non solo un salto di qualità in termini di definizione e nitidezza delle immagini, ma anche un’evoluzione culturale: lo spettatore viene immerso in un’esperienza visiva senza precedenti, che cambia il modo stesso di fruire i contenuti. Anche la radio guarda al futuro, lo sviluppo del DAB (Digital Audio Broadcasting) porta un suono più pulito, una migliore qualità di trasmissione e un ventaglio più ampio di stazioni disponibili. È il segno che il digitale non riguarda solo internet o la tv, ma attraversa trasversalmente tutti i mezzi di comunicazione. Eppure, accanto a questi progressi, restano dei vuoti che lasciano interdetti: pensate alla principale linea ferroviaria italiana, quella che collega Napoli a Milano, spina dorsale della mobilità nazionale.

Chiunque abbia provato a fare una telefonata durante il viaggio sa di cosa si parla: è praticamente impossibile comunicare per la maggior parte del tempo. Le conversazioni si interrompono, la linea cade, la voce si trasforma in frammenti distorti. È un paradosso: viviamo in un’epoca in cui si riesce a telefonare dagli aerei di linea che sorvolano gli oceani, a chilometri di altezza da terra, eppure attraversando il Tevere, l’Arno o il Po ci ritroviamo senza campo. Questa situazione mette in luce una delle grandi sfide dell’Italia digitale: la disomogeneità. Abbiamo tecnologie d’avanguardia e allo stesso tempo buchi neri di connettività che penalizzano cittadini e imprese. Non si tratta solo di un disagio per i viaggiatori, ma di un ostacolo allo sviluppo economico e sociale. Un Paese che vuole davvero guardare al futuro deve garantire continuità nei servizi digitali, senza zone d’ombra. La vera sfida non è soltanto lanciare nuove piattaforme o introdurre standard tecnologici sempre più avanzati, ma assicurare che questi siano accessibili e affidabili ovunque. La banda larga e il 5G, la fibra e il satellite, il 4K e il DAB non possono diventare privilegi riservati ad alcune aree urbane, mentre vaste porzioni del territorio restano indietro. Perché il digitale, se non è inclusivo, rischia di ampliare le disuguaglianze invece di ridurle.

Il digitale non è un lusso, è un diritto. È la base per un’economia moderna, per una scuola che prepara i giovani alle sfide globali, per una sanità che utilizza la telemedicina, per un turismo che valorizza i territori più remoti. Le trasmissioni in 4K, la radio DAB, la fibra e la connessione satellitare sono segnali incoraggianti, ma non bastano se un viaggiatore non può fare una telefonata tra Napoli e Milano. Superare queste contraddizioni è la vera sfida del nostro tempo, e solo vincendola potremo dire di vivere in un Paese che guarda davvero al futuro.

Tullio Camiglieri