“Grazie a tutti”. Arrivano segnali incoraggianti sulla salute di Edoardo Bove, 22 anni, calciatore della Fiorentina, in prestito dalla Roma, che ha accusato un grave malore durante la partita di ieri sera contro l’Inter. L’atleta non è più intubato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze dove era stato ricoverato ieri sera per accertamenti sull’arresto cardiaco avuto in campo, immediatamente soccorso dai medici con un defibrillatore. Bove era arrivato all’ospedale cosciente e in forte stato di agitazione, ed era stata presa la decisione di indurre il coma con farmaci.

Come sta Edoardo Bove: “Lucido e parla con personale sanitario”

Da questa mattina la scelta di estubarlo, a fronte di un miglioramento delle condizioni. Il ragazzo è lucido, parla con personale sanitario a familiari. Già ieri i primi esami, come hanno scritto la Fiorentina e Careggi nel comunicato stampa, avevano chiarito che il malore non ha provocato danni cerebrali né cardiaci. Servirà del tempo, ancora alcune analisi, per stabilire con esattezza le cause di quanto accaduto e ricostruire un chiaro quadro clinico della situazione, ma finora dal policlinico fiorentino si afferma con certezza che all’arrivo nella struttura è stato rilevato un basso livello di potassio nel sangue e una forte contusione al torace, forse dovuta ad un contrasto in campo o all’uso del defibrillatore.

La notte d’apprensione e il mancamento della madre

Una notte d’apprensione per gli affetti più stretti, che ieri erano allo stadio sugli spalti e che l’hanno seguito in queste ore in ospedale. Il papà Giovanni, la madre Tanya, italotedesca, che aveva avuto un mancamento sugli spalti del Franchi, e la fidanzata Martina. Ma anche Leandro Leonardi, presidente della Boreale, prima squadra di Bove in cui poco tempo fa il centrocampista aveva rinnovato il suo impegno nell’investimento per rinnovare e modernizzare il centro sportivo.

Il comunicato nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio di oggi, la Fiorentina ha rilasciato un messaggio rassicurante sullo stato di salute di Edoardo Bove: “ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri. Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici. La Fiorentina ringrazia l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l’intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con messaggi e sostegno che hanno dato grande conforto sia al Club che ad Edoardo ed alla sua famiglia”

La Fiorentina torna ad allenarsi

Il club ha comunicato anche il ritorno agli allenamenti. È stato proprio il giocatore a spronare i compagni di squadra per la sfida di mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia:“ACF Fiorentina informa che , viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochoamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”

Seguono aggiornamenti

