Gara sospesa e forte apprensione per le condizioni di Edoardo Bove, 22enne centrocampista della Forentina, accasciatosi in campo al 17′ del primo tempo della sfida con l’Inter valevole per la 14esima giornata di sere. I giocatori hanno subito fatto capannello attorno al centrocampista viola, con i soccorsi medici subito intervenuti. La gara al momento è sospesa per emergenza medica in attesa di ulteriori notizie. Molti calciatori, soprattuto della Fiorentina (Colpani e Ranieri), sono usciti dal campo in lacrime.

Bove ha perso conoscenza ed è stato portato via in ambulanza. Secondo quanto riporta Repubblica, Bove è “vigile e cosciente e respira autonomamente”. È stato trasferito all’ospedale Careggi di Firenze.

Nel corso delle fasi concitate dopo il malore accusato da Bove, i giocatori in campo hanno richiamato con veemenza l’intervento dell’ambulanza.

Poco prima delle 20.30 la nota ufficiale: “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina – Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”.

