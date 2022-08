Per Francesco Chiofalo, influencer e ex protagonista di programmi televisivi, sono ore di apprensione. Il 33enne romano era in Sicilia per una serata in provincia di Ragusa. All’improvviso probabilmente è stato colto da un malore tanto da chiamare l’ambulanza. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto sui social con una stories su Instragram, da quando è arrivata l’ambulanza a quando è arrivato in ospedale. Non è chiaro cosa gli sia successo. Nel video, con la voce rotta, dice ai medici: “Non sento la gamba”.

Chiofalo, ex protagonista di programmi come Temptation island e La pupa e il secchione, è stato ricoverato in ospedale a Catania. Dalla voce nel video è molto preoccupato e dolorante. I medici e gli infermieri lo assistono e cercano di tranquillizzarlo. Deianira Marzano sui suoi social ha aggiornato i fan di Chiofalo: “Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare”, ha detto come riportato dal Messaggero.

Ancora più tardi poi un nuovo aggiornamento di Marzano in una stories su instagram: “Mi ha detto che si sarebbe fatto dimettere perché voleva tornare dalla famiglia per fare controlli più approfonditi e piangeva, tutto vero, spetro che al più presto ci aggiorni”.

A giugno Chiofalo aveva affrontato un intervento chirurgico al naso. Anche in quella occasione Chiofalo aveva raccontato tutto sui social. Come riportato dal Messaggero, nel 2019 gli fu asportata una massa tumorale, che per fortuna si rivelò benigna. Il cancro era localizzato al cervello, ma si sottopose ad una delicata operazione durata 7 ore. Con il passare delle ore e il silenzio di Chiofalo cresce l’apprensione da parte dei suoi follower che si chiedono cosa gli sia successo e sperano che non si tratti di nulla di grave.

