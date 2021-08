Un calcio spezzatino non solo sul rettangolo verde ma anche in tv. Per potersi godere lo sport preferito dagli italiani dal divano da casa saranno necessari più abbonamenti, fondamentali per non perdersi un minuto tra Serie A, Serie B, Coppa Italia, Champions League ed Europa League.

DAZN – A partire da quest’anno la Serie A, al via questo week end con Inter-Genoa e Verona-Sassuolo sabato 21 agosto, sarà trasmessa interamente su Dazn, la piattaforma che trasmetterà tutti i match in streaming.

Su Dazn in particolare andranno in onda tutte le 10 partite di giornata, di cui sette in esclusiva. Nel pacchetto è compresa anche la Serie B, l’Europa League e le partite della Liga.

SKY – Le altre tre partite saranno invece in co-esclusiva con Sky: nella prima giornata, ad esempio, saranno Empoli-Lazio, Bologna-Salernitana e Sampdoria-Milan. L’emittente satellitare di Murdoch trasmetterà solo i match del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45.

Sky potrà garantire anche la visione di 121 partite di Champions, tutta l’Europa League e tutta la Conference League, insieme a Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

PRIME VIDEO – Debutto nel mondo del calcio per Amazon e il suo servizio Prime Video. In streaming e in esclusiva andranno infatti le migliori 16 partite di Champions League dl mercoledì, visibili ai possessori dell’abbonamento Prime.

MEDIASET – Anche le reti private di Berlusconi, dopo alcuni anni di disimpegno, tornano ad occuparsi del calcio. Mediaset infatti manderà in onda in chiaro 17 partite di Champions League, le migliori del martedì sera più la finale prevista ad Istanbul. A pagamento, sulla piattaforma Infinity, ci saranno invece altre 121 partite della Champions.

Ma a sorpresa Mediaset si è garantita anche i diritti per trasmettere tutte la partite di Coppa Italia, che saranno mandate in onda in chiaro su Canale 5 e sul 20.

RAI – La Rai, rimasta a bocca asciutta clamorosamente anche sul versante Coppa Italia, dovrà accontentarsi delle sole partite della Nazionale di calcio di Mancini, con le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni