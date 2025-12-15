Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) stanno emergendo come uno dei pilastri della transizione energetica italiana. Una vera rivoluzione che coinvolge cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, chiamati a collaborare per produrre, condividere e utilizzare energia pulita. Da tempo Graded ha scelto di investire in questo ecosistema, accompagnando territori e organizzazioni verso modelli di autoproduzione e autoconsumo condiviso sempre più maturi.

Le CER rappresentano un tassello fondamentale per accelerare la decarbonizzazione del Paese, generando benefici ambientali, economici e sociali. Sono anche una delle poche soluzioni capaci di coniugare interesse pubblico e privato. Grazie ad esse, la Pubblica Amministrazione può guidare progetti ad alto impatto sul territorio, riducendo i costi energetici e creando valore per la collettività. Allo stesso tempo le imprese possono mettere a disposizione tecnologie, competenze e capitali, dando vita a un nuovo modello di partnership pubblico‑privato che consideriamo decisivo per lo sviluppo futuro.

Per affrontare la complessità operativa delle CER, Graded ha ideato una strategia che unisce competenze energetiche e innovazione tecnologica. Da questa visione è nata Janus, una startup che funge da braccio operativo per la digitalizzazione dell’energia. Janus ha sviluppato HOPEE, una piattaforma software che coordina in modo semplice e trasparente l’intero ciclo di vita di una CER: dalla costituzione alla gestione quotidiana, fino al calcolo automatico degli incentivi. HOPEE è stata concepita per semplificare: la sua mission

è fornire a Comuni, associazioni, amministratori di CER e imprese uno strumento unico, intuitivo e conforme alla normativa. La piattaforma integra tre livelli di innovazione – monitoraggio energetico in tempo reale, calcolo automatico degli incentivi e strumenti per amministratori e cittadini – e, grazie a una rete di sensori IoT, raccoglie e analizza dati di produzione, autoconsumo, immissione in rete e consumi dei membri.

L’utente può vedere in ogni momento quanto produce, quanto consuma e il beneficio generato per la comunità. Inoltre, HOPEE elabora autonomamente i flussi energetici, trasformando i dati in valore economico e distribuendo i contributi GSE secondo le regole della CER. Per gli amministratori significa zero calcoli manuali e massima trasparenza: la piattaforma web gestisce soci, adesioni, documenti, ripartizione degli incentivi, rendicontazione e analytics energetici.

L’obiettivo? Rendere le Comunità energetiche accessibili e sostenibili dal punto di vista operativo, superando burocrazia e difficoltà tecniche. Attraverso una serie di progetti pilota e la nuova piattaforma, Graded sta accompagnando diversi territori nella creazione di CER elettriche e nelle prime sperimentazioni sulle CER termiche, una frontiera ancora poco esplorata ma centrale nelle politiche europee. La sfida oggi è costruire un ecosistema nazionale delle Comunità Energetiche. Solo unendo competenze tecniche, tecnologia avanzata e una forte visione industriale possiamo trasformare l’Italia in un Paese realmente capace di produrre e condividere energia pulita.

Vito Grassi

Redazione