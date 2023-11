Domenica 14 novembre 1993 – Il plenum del partito comunista cinese ha divulgato ieri i “dieci comandamenti” per accelerare la costruzione dell’economia di mercato socialista – il neocapitalismo alla cinese sognato da Deng Xiaoping – e salvare l’ultimo grande impero comunista. Le riforme, che riguardano tra l’altro le banche e il commercio estero, si propongono la realizzazione del sistema dell’economia di mercato socialista entro il 2000. Il documento ha anche stabilito precise norme per rafforzare il controllo generale statale e rilanciare il ruolo del partito per evitare che la scelta di puntare tutto sulla crescita economica cancelli i vincoli ideologici e faccia perdere potere al regime.

Referendum a Portorico per decidere lo status dell’isola: vince con il 48,9% l’opzione di rimanere uno stato libero associato al Commonwealth Usa, il 46,6% invece aveva optato per diventare il 51° stato degli Usa, mentre il 4,5% preferiva la trasformazione in Stato indipendente. La partecipazione al referendum è stata del 73,5%. I portoricani quindi continueranno a non pagare tasse federali e a non avere rappresentanti nel Congresso, tranne uno senza diritto di voto e a non votare il Presidente degli Stati Uniti.

In Germania un automobilista gravemente ferito dopo un incidente ha rifiutato la trasfusione “troppi rischi”. È morto dopo due giorni.

200 giudici “autoconvocati” si sono riuniti in un convegno in provincia di Siena. Da lì è partita la rivolta contro la giunta dell’Anm di cui rifiutano “la soffocante soggezione imposta dalle strutture correntizie unicamente preoccupate della loro autoperpetuazione”.

Giovedì 14 novembre 2013 – Secondo il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, i soggetti con reddito da lavoro dipendente, circa 20 milioni di persone, dichiarano 20.680 euro, contro una media di 20.469 euro del milione e mezzo di imprenditori. Più di 25mila imprenditori dichiarano più di 100mila euro, tra i lavoratori autonomi si sale a 77mila.

Il presidente Inps Antonio Mastrapasqua ha scritto una lettera al Governo in cui segnala una situazione di non tranquillità riguardo il disavanzo patrimoniale e economico dell’ente. In serata però Mastrapasqua ha precisato che i conti dell’Inps sono sostenibili e che le pensioni saranno regolamene pagate.

Secondo dei nuovi metodi di datazione “Ming la vongola” pescata nel mare islandese nel 2006, non ha vissuto, come pensato all’epoca, poco più di 400 anni, ma 507 anni. Risaliva quindi al 1499. La vongola, il cui nome scientifico è Arctica islandica, è morta quando gli scienziati hanno aperto il suo guscio.

Franco Bellacci