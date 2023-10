Questa mattina, una dodicenne è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Concesio, nella provincia di Brescia. La giovane è stata colpita da un veicolo e ha subito gravi ferite. Pur restando cosciente, le sue condizioni sono critiche. L’impatto con l’auto, guidata da un uomo che si è fermato per prestare soccorso, è stato descritto come molto violento e come riporta l’Ansa, le sue condizioni sono ritenute critiche. La ragazzina è stata scaraventata a diversi metri di distanza dalle strisce pedonali dove si trovava. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Brescia.

