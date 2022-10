L’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania ha presentato ricorso al TAR contro il Comune di Napoli per l’annullamento, previa sospensiva, del concorso “per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo di dirigenti”. La richiesta, sollecitata da numerosi iscritti, è fondata sulla parte in cui il bando non dispone, tra i requisiti di ammissione, la partecipazione, per l’Area Tecnica, per i candidati in possesso del diploma di laurea in Chimica.

“Si tratta – ha affermato la presidente dell’Ordine Rossella Fasulo – di una palese violazione di norme costituzionali e ordinarie. È un’ingiustizia manifesta che svilisce e mortifica la professionalità dei Chimici. Subito dopo la lettura dell’avviso pubblico, avevamo più volte sollevato la questione, ma di fronte al silenzio degli uffici comunali siamo stati costretti a tutelare i nostri diritti rivolgendoci al Tribunale Amministrativo”.

