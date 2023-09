Tragico incidente nel comune di Copparo, provincia di Ferrara, dove un operaio agricolo di 59 anni, è morto intorno alle 14. L’uomo è stato schiacciato dal trattore su cui stava lavorando, ribaltatosi dopo essere uscito fuori strada in via Alta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il servizio sanitario 118, i vigili del fuoco di Ferrara e il personale medico specializzato in Medicina del Lavoro dell’Ausl. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

