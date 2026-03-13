Milano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi della Settimana Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA): “Corpi Liberi”, una grande giornata gratuita aperta alla cittadinanza dedicata a chi vive, ha vissuto o desidera comprendere più a fondo i disturbi alimentari organizzata da Lilac – Centro DCA, digital health tech startup composta da una rete multidisciplinare di professionisti specializzati nel trattamento dei disturbi alimentari, insieme a Peso Positivo, iniziativa dell’Associazione Famiglia Peppino Fumagalli impegnata nella prevenzione dei disturbi alimentari, e con il supporto di LCA Studio Legale, da sempre attento alle tematiche sociali e all’inclusione.

Lontano dalle narrazioni tossiche sul peso, dai consigli non richiesti, dalla superficialità con cui spesso vengono trattati i disturbi alimentari.

Corpi Liberi è un evento aperto a chi soffre, a chi ne è uscito, a chi ha un familiare o un amico che sta attraversando un disturbo alimentare, e a chi lavora o studia nel settore e vuole approfondire il tema in modo critico o semplicemente vuole saperne di più.

L’appuntamento è per sabato 14 marzo a Milano, presso LCA Studio Legale in via della Moscova, 18.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria alle singole attività fino a esaurimento posti. Per iscriversi https://www.centrolilac.it/eventi/corpi-liberi/

Un segnale forte durante la Settimana Lilla

I disturbi del comportamento alimentare sono un’emergenza crescente tra adolescenti e giovani, con esordi sempre più precoci. “Corpi Liberi”, promosso da Lilac e Peso Positivo, nasce per rompere il silenzio, creare comunità e promuovere una cultura del corpo libera dal giudizio.

«I disturbi alimentari sono una richiesta di aiuto complessa che non può e non deve essere ignorata. “Corpi Liberi” nasce per creare uno spazio sicuro di ascolto, confronto e condivisione. Rompere il silenzio è il primo passo per trasformare il dolore in consapevolezza e costruire insieme una cultura del corpo più libera e accogliente, lontana dal giudizio e dalla narrazione tossica sul peso.» – dichiara Giuseppe Magistrale, responsabile clinico e CEO LILAC – DCA

Ospiti della giornata saranno la biologa nutrizionista, personal trainer e divulgatrice Luna Pagnin (@spaziolunare), le autrici Valeria Vedovatti e Francesca Mittoni, la content creator e influencer Carlotta Fiasella, lo chef e content creator Massimiliano Lava, la content creator Sara Busi (@talkingtomybody), la content creator Chiara Fiorani e molti e molte altri professionisti, artisti e creator.

Nel corso della giornata si alterneranno momenti di approfondimento , testimonianze e attività esperienziali.

Da non perdere il workshop Movimento consapevole, con Luna Pagnin che guiderà i partecipanti a riscoprire il corpo senza giudizio, numeri o performance, attraverso movimento, respiro e mobilità dolce, promuovendo un modo più libero, rispettoso e umano di abitare il proprio corpo.

Non mancheranno opportunità di approfondimento sul ruolo della comunicazione contemporanea nei temi legati al cibo e al corpo. Con lo chef e creator Massimiliano Lava e la food creator Chiara Fiorani si parlerà della responsabilità che ha chi comunica il cibo online. Insieme all’influencer e creator Sara Busi si rifletterà su come l’immagine corporea e l’identità vengano influenzate dagli altri e dai social. La creator e influencer Carlotta Fiasella offrirà la sua testimonianza per parlare in modo diretto di disturbi alimentari, sottolineandone la complessità, e il profondo intreccio con identità, vergogna e sguardo degli altri.

Tra le testimonianze più intense anche il talk Appunti di guarigione, durante il quale l’autrice e creator Valeria Vedovatti, racconterà il proprio percorso di guarigione da un disturbo alimentare, fatto di cadute, ripartenze e progressi non lineari.

Un momento significativo sarà la testimonianza diretta di Elena, la madre di una ragazza che ha sofferto di anoressia, accompagnata dal Dottore Giuseppe Magistrale e la Dott.ssa Silvia Pappalardo, psicoterapeuta e supervisora Lilac, per affrontare il ruolo della famiglia, i sintomi da riconoscere e il tipo di supporto necessario durante un disturbo alimentare.

Spazio anche ad attività creative, come il workshop Mani in pasta (ma col DAS), con Sfuncookies. I partecipanti realizzeranno formine di DAS con frasi anti-diet culture e, guidati da una dietista di Lilac, rifletteranno su regole sociali e pressioni legate al corpo, trasformando un gesto creativo in un momento di consapevolezza e libertà personale.

Grazie a un modello basato su ascolto, percorsi personalizzati e supporto multidisciplinare, Lilac – Centro DCA accompagna pazienti e famiglie con competenza, affrontando i disturbi alimentari non solo come questione di cibo, ma come esperienza complessa di emozioni, identità e benessere.

Programma della giornata “Corpi Liberi”

Mattina

Ore 9:30 – 10:00

Welcome e registrazione

Ore 10:00 – 11:00

SALA 1 | Workshop di Fitness – Movimento consapevole – ssa Luna Pagnin

– Ore 11:00 – 12:00

SALA 1 | Presentazione: Non sono un peso – Francesca Mittoni, Dott.ssa Beatrice Zamagni, Dott.ssa Silvia Pappalardo

– Ore 10:00 – 11:30

SALA 2 | Gruppo di ascolto: Parliamo davvero di disturbi alimentari – Giuseppe Magistrale, Dott.ssa Ilaria D’Errico

– Ore 11:30 – 12:30

SALA 2 | Workshop – Mani in pasta (ma con il das) – Sfuncookies, Dott.ssa Ilaria d’Errico

– Ore 12:00 – 13:00

SALA 1 | Cucina online, responsabilità offline – Chiara Fiorani, Massimiliano Lava, Dott. Giuseppe Magistrale, Dott.ssa Beatrice Zamagni

– Ore 12:30 – 13:30

SALA 2 | Workshop – Danza e respiro– ssa Sara Palermo

Pomeriggio

Ore 14.00 – 15.00

SALA 1 | Il ruolo dei genitori quando in casa qualcuno soffre – Elena, Dott. Giuseppe Magistrale, Dott.ssa Silvia Pappalardo

SALA 2 | Workshop: Emotional Tote – Beatrice Mauri

– – Ore 15:00 – 16:00

SALA 1 | Chi sei, quando ti guardano – Sara Busi, Dott. Giuseppe Magistrale, Dott.ssa Ilaria d’Errico

SALA 2 | Workshop – Mani in pasta (ma con il das) – Sfuncookies, Dott.ssa Beatrice Zamagni

– – Ore 16:00 – 17:00

SALA 1 | Il bisogno di contare – Carlotta Fisella, Dott. Giuseppe Magistrale e Beatrice Mauri

SALA 2 | Workshop – Yoga e Meditazione – Paola e Francesca

– – Ore 17:00 – 18:00

SALA 1 | Appunti di guarigione – Valeria Vedovatti, Dott. Giuseppe Magistrale, Dott.ssa Ilaria Polenghi, Dott.ssa Cecilia Dieci

– Valeria Vedovatti, Dott. Giuseppe Magistrale, Dott.ssa Ilaria Polenghi, Dott.ssa Cecilia Dieci Ore 17:00 – 18:30

SALA 2 | Gruppo di ascolto: Chi sei oltre il tuo disturbo – Dott.ssa Silvia Pappalardo, Dott.ssa Ilaria D’Errico

LILAC- CENTRO DCA

Lilac è un centro medico che si impegna a offrire terapie multidisciplinari digitali innovative e accessibili per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA/DNA), eliminando le barriere geografiche e garantendo un approccio personalizzato e centrato sul paziente.

Poniamo al centro del nostro lavoro il riconoscimento e la validazione delle emozioni e del dolore di chi soffre, creando un ambiente di cura che ascolta e rispetta i sentimenti autentici dei pazienti. Grazie a un team di professionisti specializzati lavoriamo per migliorare il benessere emotivo e fisico dei nostri utenti, offrendo loro supporto continuo e un’esperienza di cura che sia empatica, fluida e accessibile a tutt*.

Crediamo in un mondo in cui i Disturbi del Comportamento Alimentare siano riconosciuti e trattati come condizioni che meritano attenzione e comprensione, sia da chi ne soffre che dalla società.

Vogliamo rendere il recovery dai DCA accessibile a tutti, senza distinzione geografica, offrendo a ogni individuo la possibilità di vivere una vita piena e libera dal controllo della malattia.

Il nostro obiettivo è costruire una cultura che promuova l’autenticità dell’essere umano, riducendo l’influenza dell’estetica e del giudizio esterno, e restituendo centralità ai bisogni profondi delle persone.

LCA Studio Legale

LCA è uno studio legale indipendente e full service di oltre 300 persone, con un’offerta di consulenza specializzata in tutte le aree del diritto d’impresa.

Attraverso un impegno costante in iniziative di sostenibilità sociale e nella promozione della diversità e dell’inclusione, è il primo studio legale in Italia – tra le prime tre realtà italiane in assoluto – ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere secondo la PdR UNI 125:2022, e un team dedicato affianca le aziende nell’adeguamento a questi standard.

Iniziative D&I, tra cui confronti periodici, formazione a tema e attività di team building sono sviluppate con regolarità da un comitato interno; inoltre, con il progetto “LCA Sociale”, ogni persona è incoraggiata a dedicare 10 ore lavorative annue al volontariato e a proporre nuovi progetti di solidarietà.

Peso Positivo – Associazione Famiglia Peppino Fumagalli

Peso Positivo, iniziativa dell’Associazione Famiglia Peppino Fumagalli da sempre impegnata nel contrasto ai DNA, nasce durante la pandemia di Covid-19, a marzo 2020. Il progetto si sviluppa tramite l’account Instagram (@peso_positivo) e ambisce a raggiungere persone affette da DNA e chi ogni giorno le affianca.

Dal 2020, Peso Positivo rappresenta uno spazio sicuro per la propria community digitale, in cui è possibile parlare dei DNA in modo competente, costruttivo e sereno.

Peso Positivo promuove iniziative online e offline, nelle aziende e nelle scuole, per raggiungere sempre più persone in tutta Italia. Nel Dicembre 2023 nasce Casa Peso Positivo a Monza (Via Aliprandi 3b, Monza), la sede fisica del progetto che ospita eventi, lezioni di yoga e arteterapia, offrendo alle persone sul territorio un luogo sicuro dove ripararsi senza giudizio.

Redazione