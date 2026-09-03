Nella lunga serie storica di colpi di Stato riusciti e falliti in Niger (una decina dall’indipendenza), si dovrà aggiungere quello verificatosi nella notte fra il 28 e il 29 agosto scorso, nei pressi della Capitale Niamey. Il nuovo tentativo, abortito nel giro di 24 ore, era volto a scalzare la Giunta al potere, insediatasi nel 2023 con un precedente putsch militare. A guidarlo è stato un gruppo di giovani ufficiali, provenienti dalle caserme dell’ovest del Paese, cioè dalla turbolenta regione delle tre frontiere, che divide il Niger da Mali e Burkina Faso, anch’essi governati da Giunte militari insediatesi con colpi di Stato.

Nel Paese, il malcontento verso il governo militare guidato a Niamey dal Generale Tchiani cresce, a causa del permanere della minaccia terroristica jihadista, della soppressione delle principali libertà civili, e dell’assenza di visibili progressi in campo economico, malgrado le promesse fatte all’indomani del golpe del 2023 dai suoi esecutori. Come gli altri due Stati limitrofi, anche il Niger ha scelto dall’avvento dei militari di prendere le distanze dalla Francia e dall’Occidente in politica estera, e di rafforzare le relazioni con la Russia, specialmente nel settore nevralgico della sicurezza e della collaborazione nell’ambito della Difesa del territorio, con risultati però tutt’altro che esaltanti. Gli atti terroristici dei gruppi jihadisti, fra i quali spiccano l’Etat Islamique dans le Grand Sahara e il JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), permangono gravi e frequenti, e sono culminati nel gennaio e nel giugno di quest’anno in due pesanti attacchi nei pressi dell’aeroporto internazionale di Niamey. Questa volta però il tentativo di rovesciare la Giunta è stato organizzato all’interno della stessa compagine militare, rivelando una frattura nell’esercito, le cui conseguenze saranno tutte da valutare nelle prossime settimane.

Già nella giornata di sabato 29 agosto il tentativo di putsch, avente per epicentro la base aerea 101, e il Palazzo Presidenziale, è apparso sfaldarsi; il ministro della Difesa, il Generale Salifou Modi, ha dichiarato in giornata che la calma era tornata a Niamey e nelle zone circostanti, per la pronta reazione dei soldati della guardia presidenziale, appoggiati dalla forza paramilitare russa dell’Africa Corps, stabilmente nel Paese. Il sostegno russo, così come negli attacchi jihadisti di gennaio e giugno, è stato comunque fondamentale per sedare l’ammutinamento del fine settimana, evidenziando tuttavia la notevole fragilità delle forze regolari nigerine, e un’analoga debolezza politica del governo di Niamey.

La base aerea 101, solo temporaneamente in controllo dei nuovi golpisti prima di essere riconquistata dalle forze regolari, ospita alcuni droni dell’aeronautica nigerina, un importante reparto dei paramilitari russi dell’Africa Corps, ma anche un contingente italiano di oltre 300 militari, incaricato da alcuni anni della formazione dei soldati e degli ufficiali nigerini. Gli italiani non sono stati coinvolti negli scontri a fuoco; resta però il notevole rischio di essere l’unico Paese occidentale presente con propri militari sul poco tranquillo territorio nigerino, dopo che Stati Uniti e Francia chiusero le loro rispettive basi e collaborazioni, a seguito del colpo di Stato del 2023 guidato dal Generale Tchiani, oggi Presidente del Niger. Oltre a mettere in pericolo la sicurezza dei nostri soldati, la situazione che si è venuta a creare in Niger è alquanto paradossale, poiché italiani e russi si trovano fisicamente contigui sul terreno e in un rapporto di collaborazione con la Difesa nigerina, pur avendo posizioni contrapposte in merito al conflitto in Ucraina.

Il fallito colpo di Stato in Niger ripropone il tema più ampio dell’affidabilità delle collaborazioni politiche ed economiche in Africa; colpi di Stato, attacchi terroristici, insorgenze armate, tensioni regionali, guerre civili rischiano di mettere a repentaglio da un momento all’altro gli investimenti e le infrastrutture realizzati sul continente dai partner internazionali. Soprattutto la vasta regione del Sahel, dove si sono insediate da anni diverse dittature militari, e da dove consistenti flussi migratori si dirigono verso il Mediterraneo in cerca di migliori condizioni di vita, appare particolarmente insicura e permeabile a fenomeni di infiltrazione, strumentalizzazione politica e controinformazione, principalmente russi. Contro i quali i Paesi europei, compresa l’Italia, possono confrontarsi solo se organizzati in un serio sforzo collettivo, e non certo singolarmente.

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Giuseppe Mistretta