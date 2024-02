Il rapporto con Padre Pio: “un giorno in più per vivere”

Forse per cercare sostegno e forza, Costantino si è concesso una visita a San Giovanni Rotondo, dove sono ospitate le spoglie di Santo Pio da Pietralcina, e ha voluto condividere il momento con i suoi follower di Instagram.

Il modello ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae accanto a una statua di Padre Pio, accompagnata dalla didascalia: “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere”.

Il legame con Lele Mora

Era proprio lui l’agente nel boom della fama dell’ex tronista. Poi nel 2008 scoppia lo scandalo Vallettopoli e Costantino lascia la squadra di Lele. “Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano”

“Io ho vissuto cinque anni a Madrid, Leo DiCaprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi”.

Chi è Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano, conosciuto alle origini tv come Costantino, nasce a Milano il 10 giugno del 1974 (ha 49 anni) nel quartiere Calvairate, da genitori campani originari di San Martino Valle Caudina (AV). Svolge inizialmente le professioni di elettricista, barista, ragazzo immagine e spogliarellista. Dopo alcune apparizioni come “valletto” in alcune televisioni locali (tra cui Antennatre), acquisisce molta notorietà divenendo prima corteggiatore e poi “tronista” della trasmissione Uomini e Donne