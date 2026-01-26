Il dibattito pubblico sull’Intelligenza Artificiale è dominato da entusiasmo, investimenti e promesse di efficienza. L’IA generativa viene presentata come una svolta epocale, capace di trasformare economia, lavoro e istituzioni. Tuttavia, dietro questa narrazione si nasconde un paradosso che raramente viene affrontato in modo esplicito: stiamo costruendo sistemi che simulano comportamenti intelligenti senza sapere davvero che cosa sia l’intelligenza.

I modelli di Intelligenza Artificiale non nascono da una comprensione della mente umana, ma da modelli statistici del linguaggio. Funzionano perché riconoscono pattern nei dati, non perché comprendano significati, intenzioni o contesti. Questo approccio ha prodotto risultati impressionanti, ma ha anche spostato silenziosamente il baricentro del dibattito: l’intelligenza rischia di essere definita a partire da ciò che le macchine sanno fare, e non da ciò che caratterizza l’esperienza cognitiva umana.

Il problema, però, non è solo tecnologico. È politico e culturale. Mentre miliardi di euro vengono investiti nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, la ricerca sull’intelligenza umana continua a occupare una posizione marginale. Neuroscienze, psicologia e scienze cognitive ricevono risorse limitate, nonostante siano fondamentali per comprendere apprendimento, decisione, responsabilità e giudizio. Questa asimmetria riflette una scelta implicita: privilegiare ciò che è immediatamente produttivo rispetto a ciò che è strutturalmente fondativo.

Le conseguenze iniziano a essere visibili. Nell’educazione, nel lavoro e nei processi decisionali cresce la delega cognitiva a sistemi che non comprendono ciò che fanno. Scrittura, analisi e pianificazione vengono progressivamente esternalizzate a tecnologie che operano sulla superficie del linguaggio. Senza una riflessione profonda sull’intelligenza umana, l’IA rischia di diventare non uno strumento al servizio dell’uomo, ma un criterio implicito di normalità, efficienza e valore.

In questo contesto, la domanda centrale non riguarda la potenza dell’Intelligenza Artificiale, che è già evidente, ma la direzione che stiamo imprimendo al suo sviluppo. Può una tecnologia crescere indefinitamente senza comprendere i meccanismi che pretende di imitare? Oppure stiamo semplicemente rinviando una questione che tornerà a presentarsi come una crisi di senso, prima ancora che come un problema tecnico?

Ignorare questa domanda oggi significa accettare che siano le prestazioni delle macchine a ridefinire il significato stesso di intelligenza. Affrontarla, invece, significa riportare il tema dell’IA al suo livello più autentico: quello di una scelta culturale e politica che riguarda il modo in cui vogliamo pensare, decidere e comprendere il mondo.

Carlo Maria Medaglia Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi Telematica IUL

