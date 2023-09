“Si preoccupano di più i giornalisti e alcuni giornali di questa situazione e del Covid” – questo il pensiero espresso dal professor Bassetti ospite in diretta a Morning News su Canale 5. Matteo Bassetti, infettivologo, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, diventato negli ultimi tre anni volto noto della lotta al Coronavirus, non usa mezzi termini e attacca a testa bassa chi in questi giorni ha deciso di rimettere al centro del dibattito pubblico il tema della pandemia.

Bassetti contro l’associazione dei presidi

E in riferimento alle preoccupazioni “Non c’è da preoccuparsi, gli ospedali sono scarichi. Mi sembra che la scuola abbia problemi di altro tipo e non quello delle mascherine. I presidi facciano i presidi e lascino che i medici facciano il loro lavoro. Queste varianti sono meno forti della normale influenza. Quello di dire che può essere un problema per i ragazzi è una montatura, non è stato un problema per tutta l’estate e non lo sarà adesso.

Covid clava politica

“Io faccio il richiamo influenzale da 20 anni eppure non sono alla 20esima dose. Se continuiamo a parlare in questo modo facciamo l’interesse dei No Vax che poi dicono ‘ecco i plurivaccinati’. Smettiamo di parlare di prima, seconda, quarta dose. Chiamiamoli richiami, le persone fragili dovrebbero fare il richiamo insieme a quello influenzale che dev’essere fatto ogni anno.” conclude il professor Bassetti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo