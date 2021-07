Il coronavirus non concede tregua al settore cinematografico. Dopo più di un anno di stop a causa della pandemia, un nuovo focolaio di Covid-19 preoccupa le star del cinema italiano e le autorità sanitarie di Roma.

Tra un ciak e una scena girata sui set, gli attori, così come i collaboratori, i macchinisti, i costumisti e tante altre figure sono sottoposti a misure severe: misurazione quotidiana della temperatura, tamponi a giorni alterni e certificato vaccinale.

Ma il virus invisibile ha colpito gli attori in trasferta, ospiti del festival Filming Italy che si è svolto in Sardegna dal 21 al 25 luglio. A prendere parte alla kermesse, interamente svolta all’aperto, star nostrane e internazionali, come Elizabeth Olsen, Heather Graham Vanessa Hudgens, Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Giulia Bevilacqua, Maria Sole Tognazzi, Remo Girone, Daniele Pecci e tanti altri.

Isolamento domiciliare

A riportare la notizia Repubblica, che racconta come diverse celebrità, tra conduttori e partecipanti, siano ora in isolamento domiciliare per essere venuti a contatto con qualche positivo. Nonostante le rigide misure di prevenzione adottate, il coronavirus è riuscito a colpire gli ospiti forse durante qualche cena.

La Asl Rm 1 è al lavoro per ricostruire i contatti e gli spostamenti di uno degli ospiti del festival, risultato positivo al suo rientro nella Capitale. Impresa ardua perché, come riporta Repubblica, il contagiato è irraggiungibile da qualche giorno.

Così Sabrina Impacciatore, raggiunta al telefono da Repubblica, ha raccontato di essere in quarantena fiduciaria in attesa di avere il risultato del tampone. Ma l’attrice sostiene che non ci sia nessun collegamento con il festival, dove i controlli erano molto rigidi. “Il 27 è risultata positiva una persona della troupe sul set del film su cui sto lavorando. Anche i miei colleghi sono in quarantena“, ha spiegato la protagonista del film Anni da cane, commedia con la regia di Fabio Mollo.

La direttrice di Filming Italy Tiziana Rocca nega la correlazione dei contagiati con gli eventi legati alla kermesse, per cui è stato studiato un protocollo sanitario da un ospedale di Cagliari con lo Spallanzani di Roma. Ma precisa: “Se poi qualcuno si è contagiato al di fuori dell’iniziativa, è un’altra storia”.

