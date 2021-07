Cluster a Fondi all’interno di un campeggio sul lungomare dove sono stati scoperti nove casi di positività al Covid. Si tratta di alcuni operatori della struttura e di turisti in vacanza. Per i contagiati è scattato l’isolamento in una zona della struttura mentre per gli altri ospiti. L’Asl sta predisponendo tamponi i tappeto su più di 500 ospiti e oltre 60 operatori che lavorano nella struttura vacanze del comune pontino. Sembra che le ordinanze anti assembramenti, soprattutto ora d’estate con il massimo afflusso di turisti, siano difficili da far rispettare. Gli indici di contagio sono in crescita nei comuni del litorale della provincia di Latina. Individuato nel sud pontino un focolaio presso un camping nel comune di Fondi. La struttura affacciata sul mare conta i primi nove contagiati, con una velocità di diffusione che fa pensare alla temuta variante Delta.

Così l’Asl di Latina ha disposto nella giornata di oggi, mercoledì 28 luglio, una vera e propria indagine di massa su circa 600 persone tra ospiti e collaboratori della struttura. L’utilizzo disattento delle mascherine e il mancato rispetto delle ordinanze anti assembramento emanate in particolare a San Felice Circeo e Ponza, località gettonatissime dai giovani i cui comportamenti appaiono difficili da contenere fa crescere il timore per l’aumento dei contagi e quindi di un nuovo focolaio nel Lazio. Le persone positive al tampone rapido, è stato fatto sapere, saranno subito sottoposte a quello molecolare.

Prosegue sul piano della prevenzione, la campagna vaccinale itinerante, con una particolare attenzione verso la popolazione straniera e gli irregolari che, grazie alla facilità di accesso e alla crescente collaborazione delle comunità di riferimento, si stanno recando in numero sempre maggiore a ricevere il vaccino. Per la giornata di ieri, oggi e Venerdi 30 Luglio, dalle ore 14 alle ore 2, il comune di San Felice Circeo ha istituito la Clinica Mobile per i vaccini che sarà presente nella zona di Borgo Montenero presso l’Area La Torre, in Via Salvo D’Acquisto. Non è necessaria la prenotazione e il vaccino inoculato, 300 monodosi al giorno di Johnson e Johnson, sarà disponibile anche a coloro che sono privi di documenti.

