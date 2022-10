Alle prime luci del mattino, all’improvviso, ha ceduto una parte di un cavalcavia a Novara. Si tratta del cavalcavia 25 aprile, nella parte terminale, in direzione uscita dalla città verso Milano. Il cedimento si è verificato alle 7.30 e una vettura che stava transitando è finita nella fenditura che si è aperta al bordo, verso i campi. Fortunatamente non è precipitata di sotto, in questa parte comunque a un’altezza ben più ridotta rispetto alla parte centrale.

Secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, è leggermente ferita una donna, unica occupante dell’auto rimasta in bilico senza sprofondare nella voragine. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per verificare i danni e per valutare le cause del cedimento, se strutturali o legate alla pioggia. Il cavalcavia è stato chiuso al traffico. Nessun problema invece per il traffico dei treni.

#Novara, concluso intervento dei #vigilidelfuoco lungo il cavalcavia XXV Aprile per un cedimento del manto stradale che ha coinvolto un’automobile: leggermente ferita una donna, unica occupante. Area interdetta, in atto verifiche tecniche e messa in sicurezza della zona #9ottobre pic.twitter.com/T6mU64XYD7 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 9, 2022

Secondo quanto riportato dall’Agi, di recente l’assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una attività di monitoraggio di ponti e viadotti e il cavalcavia oggi sprofondato non era stato citato tra quelli con potenziali rischi. Il cavalcavia, che risale agli anni 70, era rimasto a lungo chiuso tra il 2015 e il 2016 per lavori di consolidamento.

“Fortunatamente non ci sono stati feriti. Non si è trattato della caduta del ponte, ma del distacco di una spalletta del muro di contenimento, nella parte finale”. Così all’Ansa il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, in merito alla chiusura del cavalcavia XXV aprile, avvenuta questa mattina dopo un cedimento di una parte. “Ora come amministrazione – prosegue il primo cittadino – verificheremo principalmente due cose: la prima come sia potuto succedere questo incidente, visto che era stato fatto un lavoro di consolidamento della struttura soltanto sette anni fa, e visti i monitoraggi che vi sono stati negli anni successivi. Il sovrappasso non era tra quelli cittadini a rischio. Abbiamo attivato con la massima urgenza tutti gli strumenti per capire come si sia potuto verificare una situazione del genere”.

L’Ansa riporta anche che il Comune di Novara intanto, in merito ai disagi alla viabilità che si verificheranno nei prossimi giorni, causa chiusura della struttura, ha reso noto di avere già messo in cantiere un piano organizzativo che coinvolge trasporto pubblico, scuole e altre realtà cittadine. Il sovrappasso di cui ha ceduto una parte finale è tra i più trafficati di Novara, visto il flusso veicolare giornaliero in direzione da e per la Lombardia di grandi proporzioni e le sue chiusure hanno sempre creato notevoli problemi alla viabilità cittadina.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro