Donna di 57 anni morta schiacciata da una palma, presente in una aiuola, mentre camminava in strada. E’ accaduto a Genova, nel primo pomeriggio di mercoledì 12 marzo, in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce. A nulla sono valsi i soccorsi intervenuti poco dopo sul posto.

Gli operatori della Croce Bianca, insieme all’automedica inviata dal 118, così come i vigili del fuoco, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sul posto presenti i carabinieri e la polizia locale per rilievi, ricostruzione dinamica e indagini per accertare eventuali responsabilità. Sul corpo della donna verrà disposta l’autopsia.

Il crollo alimentato da maltempo

Secondo una prima ricostruzione, la donna passeggiava in strada quando è stata travolta dalla palma, caduta a causa del forte vento e delle avverse condizioni meteo. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarla non senza difficoltà ma i tentativi di soccorso del personale sanitario sono stati inutili. La 57enne viveva nelle vicinanze.

“Palma pericolante da anni”

La pianta – così come riporta l’agenzia Ansa – non si è spezzata ma ha ceduto dalle radici, forse fradice dopo le piogge intense di queste ore. Secondo i commercianti della zona la palma sarebbe pericolante da anni e infatti sarebbe stata controllata periodicamente dai tecnici.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo