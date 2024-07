Miracolo a Napoli dove in un’abitazione al quarto piano nel Rione Sanità, un anziano di 83 anni è sopravvissuto al crollo del solaio del suo appartamento perché si trovava, per fortuna, in un’altra stanza.

E’ quanto accaduto poco prima delle 16 di venerdì 26 luglio in un’abitazione al quarto piano, civico 126, di via Santa Maria Antesaecula, vicolo passato alla storia perché c’è la storica casa (abbandonata) dove nacque Antonio De Curtiis, in arte Totò.

I carabinieri della stazione Napoli Stella sono intervenuti nell’appartamento insieme ai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a crollare il solaio corrispondente alla camera da letto. L’unico occupante è rimasto illeso perché era in un’altra stanza. Avviate le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e le relative verifiche strutturali.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo