È crollato un solaio nella piscina di un centro sportivo a Bari, ci sono diversi feriti tra cui bambini. È successo nel quartiere Poggiofranco, nel seminterrato di uno stabile in via Lioce – il centro Energy Live – attorno alle 17.30 di oggi. Non si conoscono ancora le cause del crollo del tetto, ma intanto sul luogo sono arrivate ambulanze e cinque squadre di vigili del fuoco per soccorrere i feriti.

Secondo le prime notizie che giungono dal posto da parte dei vigili del fuoco non risultano persone sotto le macerie. Le persone ferite sono tre, due ragazzi coinvolti in acqua e una ragazza – un’istruttrice – a bordo vasca. Altri minori erano da poco usciti dall’acqua della piscina finita la lezione.

L’istruttrice 34enne ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata portata all’ospedale Di Venere di Bari; una ragazzina di 14 anni è stata condotta al Policlinico per un trauma toracico-addominale; un bambino di 7 anni ha rimediato una distorsione ed è stato curato sul posto. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e personale del 118, oltre alle forze dell’ordine.

