Attimi di paura a Parigi: la notte scorsa, le pale del Moulin Rouge, situato in Boulevard de Clichy nel 18° arrondissement, si sono staccate dal celebre monumento e sono cadute in strada. Lo hanno riferito i vigili del fuoco della capitale, sottolineando che non si registrano feriti e che non vi è più alcun rischio di crollo. Le ragioni dell’accaduto sono al momento sconosciute.