Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un inseguimento – per motivi ancora da chiarire – a far innervosire Chimirri, che si trovava in auto insieme a suo padre e ad un collega, inseguito da un poliziotto a bordo della sua Ford Fiesta (sembrerebbe che il poliziotto stesse uscendo di casa per recarsi in Questura e che alla vista dell’auto sospetta abbia chiesto ai passeggeri di fermarsi). Giunte entrambe le macchine nei pressi di Lampanaro, davanti all’abitazione dei genitori, l’agente sarebbe sceso dalla vettura venendo poi aggredito da padre e figlio. Per difendersi avrebbe estratto la sua pistola sparando un colpo fatale all’uomo. Furiosa la reazione dei familiari, che sul posto hanno aggredito l’agente. Nell’aggressione coinvolto anche il collega di Francesco, rimasto anch’egli ferito.