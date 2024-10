Mamma travolta e uccisa da un’auto dopo aver accompagnato i figli a scuola. La tragedia intorno alle 8.30 di questa mattina, martedì primo ottobre, all’altezza del parcheggio Brin a Napoli dove la vittima, una donna di 42 anni, Valeria Vertaglio, è stata sbalzata in avanti per una decina di metri, decedendo sul colpo. Stava attraversando via Alessandro Volta, in direzione San Giovanni a Teduccio, si trovava sulle strisce pedonali quando è stata centrata da una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 22 anni che procedeva nella corsia preferenziale probabilmente senza averne diritto.

Mamma uccisa sulle strisce pedonali, giovane sotto choc

Il giovane, in forte stato di choc, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove è stato anche sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Inutile invece l’arrivo del 118 sul luogo dell’incidente: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna che probabilmente nell’impatto ha battuto violentemente la testa.

Mamma uccisa sulla strisce, al vaglio la dinamica

Le indagini sono affidate gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli – guidata dal sottotenente Vincenzo Cirillo – a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona (nella speranza che siano funzionanti o posizionate nella direzione dove è avvenuto l’incidente). La vettura è stata sequestrata mentre sarà l’autorità giudiziaria a decidere se disporre l’esame autoptico sul corpo della giovane mamma. Il 22enne al momento è stato denunciato per omicidio stradale in attesa di ulteriori accertamenti.

