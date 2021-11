Non ha perso il sorriso nemmeno nel letto dell’ospedale in cui è ricoverato. Czn Burak, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae steso e un po’ abbattuto. Non dice esplicitamente cosa gli sia successo ma ringrazia tutti per gli affettuosi messaggi e il supporto. “Sto meglio”, rassicura i suoi fan.

Chi è Czn Burak, Burak Ozdemir lo chef turco con il sorriso

Il suo nome è Burak Ozdemir, ma tutti lo conoscono come CZN Burak, è turco e in poco tempo è diventato uno degli chef più famosi del web. Sui suoi social può vantare più di 50 milioni di follower. Questo grazie ai suoi video, simpatici e divertenti e anche alle sue creazioni innovative e gustose. A volte i suoi piatti sono particolarissimi e innovativi, altre è spettacolare vederlo all’opera. Burak collabora abitualmente anche con le star dei social come Khaby Lame.

Il successo della sua catena di ristoranti Hatay Civilation Table

Burak è nato il 24 marzo 1994 a Yayladağı, in Turchia, una piccola cittadini al confine con la Siria. Alcuni giornali online riportano che si è laureato presso l’Facoltà di Open Education dell’Università di Anadolu ha iniziato a lavorare nel mondo dell’alta cucina, la sua grande passione. Dopo alcune esperienze in grandi alberghi ha messo su la sua catena di ristoranti, Hatay Civilation Table, appunto CZN Burak.

La sua catena ha tre sedi in Turchia e una a Dubai. Il nomignolo di Burak, CZN, nasce dalla storpiatura di Cinzano, il nome del negozio di prodotti tessili di proprietà del padre a Laleli.

Elena Del Mastro

