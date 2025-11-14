Il 7 novembre 2025 è scomparso Jakov Meghnagi, per tutti Bino: figura centrale nella storia e nella memoria degli ebrei di Libia. Parente di secondo grado, ma soprattutto presenza morale e umana, Bino rappresentava l’emblema di chi, da profugo, diventa protagonista.

Negli anni difficili dell’esodo, quando centinaia di famiglie furono costrette a lasciare la Libia, fu lui a coordinare con coraggio gli aiuti della Joint e della HIAS, garantendo accoglienza, kasherut e assistenza sanitaria ai rifugiati nei campi di Napoli, Capua e Latina. Il suo impegno permise a molti di ricominciare con dignità e di ottenere lo status di rifugiati riconosciuto dall’UNHCR.

Arrivato a Roma, Bino ricevette “carta bianca” dalla Joint e si fece punto di riferimento per l’integrazione dei profughi, favorendo l’iscrizione dei giovani alle scuole ebraiche e la rinascita di una vita comunitaria. Negli anni contribuì alla creazione della Sinagoga Bet Yaakov con rito libico, insieme a Yaakov Sion Burbea, e promosse iniziative di solidarietà e di aiuto verso i più deboli. Con i fratelli e la sorella Miriam, Bino incarnò lo spirito di servizio della famiglia Meghnagi: uomini e donne che hanno reso onore alla loro identità ebraica e al popolo di Israele. Negli anni Ottanta fondò il Comitato di assistenza per i profughi ebrei dall’Unione Sovietica, sostenendo il loro reinsediamento e sensibilizzando istituzioni italiane e americane.

Bino non smise mai di credere nel valore della comunità e della memoria. Nel 2003 accolse a Roma l’ultima ebrea di Libia, Rina Debash, e continuò a servire con discrezione e dedizione. Lo ricordo al Tempio Maggiore mentre benediceva i figli: un gesto semplice e potente, che racchiudeva tutto il suo amore per la vita, per Israele e per la giustizia. Lascia la moglie Leah e i figli Salomon, Benjamin e Rebecca.

Che la sua memoria sia di benedizione.

David Gerbi

