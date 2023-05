Ha aggredito prima e spinto poi la compagna giù dal balcone per soldi. Le aveva chiesto, come spesso capitava, del denaro che la donna però questa volta ha rifiutato di dare. Ne è nata una violenta lita degenerata nel peggiore dei modi ma, per fortuna, la donna non è in gravi condizioni nonostante il volo da un primo piano di altezza superiore al solito.

L’episodio si è verificato venerdì sera, 12 maggio, in via Lavinaio, nel centro storico di Napoli, dove gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti per una segnalazione di forti urla provenienti da un appartamento. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato personale del 118 soccorrere una donna mentre, contestualmente, un uomo si è avvicinato raccontando di essere il compagno della vittima e di aver avuto con lei una violenta colluttazione.

I poliziotti, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno raggiunto al pronto soccorso dell’ospedale del Mare la vittima, che ha raccontato che il compagno, a seguito del suo rifiuto ad una richiesta di denaro, l’aveva colpita, raggiunta sul balcone dove avevano avuto una colluttazione, e infine spintonata facendola cadere nel vuoto. Non è nota la prognosi della donna, che comunque non rischia la vita. L’uomo 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato omicidio, rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo