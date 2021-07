Sì è tenuto ieri sera nella splendida e suggestiva cornice di Palazzo Firenze a Roma, sede della Società Dante Alighieri, il vernissage di presentazione dell’opera Il Bacio di Dante e Beatrice, opera pittorica a firma dell’artista Roberto Ferri e commissionata da Magnum nell’ambito della campagna MagnumXDante.

Per coronare le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, Magnum ispirato dal

suo purpose, True to Pleasure, ha svelato l’opera rispondendo ad una semplice quanto suggestiva

domanda: “…e se nessun piacere fosse impossibile?”.

PER IL 700° ANNIVERSARIO

Proprio il desiderio di portare in vita un piacere inaspettato e quasi inimmaginabile è alla base della

creazione del quadro; un piacere che è stato svelato in un evento esclusivo a Palazzo Firenze, la sede

romana della Società Dante Alighieri, partner della campagna MagnumXDante. Nel corso della serata,

Giorgio Nicolai, Marketing Director Ice Cream di Unilever Italia, Alessandro Masi, Segretario Generale della

Società Dante Alighieri, e l’artista Roberto Ferri hanno presentato l’opera e la campagna svelando curiosità

e aneddoti. Il tondo realizzato da Ferri rende possibile l’impossibile mettendo in scena il bacio mai dato fra il Sommo Poeta e Beatrice. Un’opera di grande impeto drammatico che porta sulla tela i temi del sogno appagato e dell’immortalità dell’amore. In primo piano i due amanti sono persi in un abbraccio denso di carica erotica

e spirituale allo stesso tempo, in un intreccio di braccia che forma il simbolo dell’infinito: metafora

dell’amore assoluto che trascende i confini del tempo e dello spazio. Nell’opera il bianco della purezza di

Beatrice e il rosso della passione di Dante si fondono. Dante cinge con il braccio scoperto il volto di Beatrice

accompagnando le labbra a incontrarsi in quel bacio tanto atteso e massima espressione di quell’”amor che

move il sole e l’altre stelle”. Un amore perfetto e nobile come il cerchio al cui interno sono inscritte le

figure dei due protagonisti. Nel “Bacio” di Ferri la potente drammaticità del chiaroscuro caravaggesco

incontra la plasticità estetica del movimento di “Amore e Psiche” di Antonio Canova e la narrazione

struggente del famoso “Bacio” di Hayez. Tre riferimenti che specchiano altrettante dimensioni del piacere

amoroso e che, in questa opera, si fondono in un insieme, quello dell’assolutezza dell’amore esasperato

dall’attesa, che esplode oltre ogni dimensione, ragione e confine.

UN FILM EMOZIONANTE

Ad accompagnare la “rivelazione” del Bacio, un vero e proprio film, emozionante e suggestivo che mette in

scena i movimenti, le ispirazioni e gli impulsi creativi che hanno portato alla realizzazione dell’opera. Nelle

immagini, infatti, l’intensità della tensione di quell’amore così totale e indifferente a ogni confine del

possibile dialoga con l’artista che raccoglie l’urgenza dei due amanti di realizzare il loro desiderio d’amore.

Che soltanto nella “corporeità” del dipinto può trovare appagamento. Il film è visibile qui.

“La campagna MagnumXDante, che ha raggiunto il suo momento più alto oggi con la presentazione del

“Bacio” di Roberto Ferri è stata e continua a essere una sfida importante e, per molti versi, coraggiosa. Non

si è trattato semplicemente di cavalcare l’occasione di una commemorazione importante, ma di celebrare il

piacere della bellezza dopo le asperità del periodo che abbiamo trascorso” ha dichiarato Giorgio Nicolai

Marketing Director Ice Cream di Unilever Italia. “E allora, attraverso i versi del sommo poeta, abbiamo

creato un “teatro virtuale” portando le Dante Live’s Week nei cortili della città dando voce a giovani talenti del teatro Italiano. E a questo punto la narrazione non poteva che avere come capitolo finale il migliore

ringraziamento che potessimo tributare a Dante per averci permesso di celebrare così intensamente,

comunque e oltre ogni costrizione, quel piacere che tutti pensavano impossibile. Abbiamo reso possibile,

grazie all’arte di Roberto Ferri, quel suo sogno d’amore che da 700 anni attendeva di essere realizzato. E ne

abbiamo fatto un momento iconico, perché quel bacio simboleggia anche il ritorno alla vita.”

MAGNUM REGISTA DELL’OPERAZIONE

“Abbiamo accolto subito con grande entusiasmo e senza esitazione il progetto MagnumXDante”, dichiara il

Prof. Alessandro Masi, Segretario generale della Società Dante Alighieri. “Perché in questa operazione di

mecenatismo contemporaneo abbiamo ritrovato il nostro intento più forte. Quello di prendere l’opera

letteraria italiana forse più celebrata nel mondo e di riportarla a essere materia viva, anche attraverso la

nuova piattaforma digitale che è il nostro ‘monumento a Dante’. Dante.Global intende portare il messaggio

del Poeta fuori dai santuari culturali di scuole, accademie e teatri. La Divina Commedia ha infatti un’anima

popolare e ci propone anche l’esempio di bacio più bello, quello ‘tutto tremante’ tra Paolo e Francesca, gli

amanti per eccellenza. La più straordinaria forza dell’opera è la capacità di contenere tutte le vicende

umane: l’amore, l’eros, la violenza, la politica, il vizio e la virtù. È un’opera creata per la gente e che deve

tornare a stare tra la gente”.

L’ARTISTA

“Quando mi è stato proposto di realizzare Il Bacio”, conclude Roberto Ferri, “mi sono reso conto di essere

davanti a una sfida e a una responsabilità molto alta, anche nei confronti della mia stessa identità artistica.

Il film realizzato per presentare l’opera la racconta molto bene. E allora mi sono messo in ascolto delle

emozioni dei due protagonisti. Dell’ardore del desiderio sfiorato ma mai appagato. Di quel desiderio in cui

l’impeto dell’eros si fa viatico di elevazione spirituale. Da quell’ascolto l’opera ha preso, pian piano, corpo. Si

è materializzata in un trionfo di sensualità sospesa tra la luce e l’ombra dove gli apparenti antagonismi tra

anima e carne, candore ed eros si incontrano e si armonizzano in quell’appagamento totale del desiderio

che è metafora della vita stessa”. A 700 anni dalla morte del sommo poeta, la Divina Commedia rimane la più alta espressione d’arte letteraria italiana ed è per questo che Magnum ha voluto celebrarlo con le sue 3 nuove limited edition ispirate alle tre cantiche (Magnum Inferno, Purgatorio e Paradiso). L’intrigante opera del Bacio

rappresenta il culmine di quel piacere che Magnum persegue con la sua campagna MagnumXDante.

L’ESPOSIZIONE

Il Bacio di Dante e Beatrice sarà esposto a Palazzo Firenze a Roma e visitabile fino al 11 Luglio 2021 alle ore

13. Ma non solo: l’opera sarà fruibile da un più ampio pubblico attraverso una digital exhibition direttamente sul sito Ilbaciodidante.com. La stagione del piacere è iniziata e Magnum continua ad esserne il protagonista indiscusso.

