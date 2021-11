La Campania che corre sulla terza dose del vaccino anti-Covid, unica Regione in Italia che ha aperto alla vaccinazione ‘booster’ senza prenotazione o fascia d’età, guarda con preoccupazione i dati in aumento dei contagi.

Lo spiega chiaramente il presidente Vincenzo De Luca, che rispondendo ai cronisti alla domanda su eventuali restrizioni per i non vaccinati nel caso di un ritorno alle zone gialle, possibilità paventata dai governatori del Nord, usa una battuta: “Mi rimane solo il napalm, o il lanciafiamme. Oltre non so”.

Tornando poi sul tema, il numero uno di Palazzo Santa Lucia, impegnato nella presentazione della nuova piattaforma regionale per ridurre i tempi della burocrazia, il programma “Burocrazia Zero”, dice la sua sul lockdown per non vaccinati: “Sarebbe il minimo per quello che mi riguarda. Cominciamo a capire quale è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo riconosciuto in queste settimane”.

“L’irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei paesi civili si chiama irresponsabilità – rimarca ancora De Luca -. Mi auguro che tutti quanti di fronte a questa quarta ondata capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti, mi pare evidente chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità”, spiega il governatore campano.



L’obiettivo della Regione, come emerso chiaramente dal via libera alla terza dose per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale entro sei mesi, è di “correre” perché “quando parliamo di contagio Covid i tempi non sono indifferenti: un mese prima o un mese dopo può significare salvare l’economia di un territorio o dover chiudere tutto”.

La priorità, chiarisce De Luca, è “il personale sanitario, che deve completare rapidamente le inoculazioni, e il personale scolastico”. La situazione, come accerta oggi l’Agenas, si fa preoccupante anche in Campania: i reparti di area non critica sono occupati al 9 per cento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro