Undici telecamere d bordo un rilevatore a infrarossi, radar a onde millimetriche e un sensore Lidar. Tutto per raggiungere un obiettivo futuristico: la guida autonoma completa, col rilevamento di un raggio ultra lungo di oltre un chilometro.

Sono le caratteristiche del camion elettrico a guida autonoma, ovvero senza la necessità di un conducente al volante, disegnato da Pininfarina per il colosso cinese del web Baidu.

Il mezzo pesante disegnato da Pininfarina Shanghai, lo studio cinese della casa di design italiana, si chiama DeepWay Xingtu, scrive l’Ansa. È il primo camion ‘smart’ sviluppato completamente in Cina, progettato con precisione per scenari operativi, soddisfacendo pienamente i requisiti alla base della guida intelligente.

La base tecnologica di guida autonoma di DeepWay Xingtu – Apollo, sviluppata da Baidu dal 2013, ha completato 20 milioni di chilometri di test. A dicembre 2021 DeepWay ha completato i test dinamici della tecnologia di guida autonoma e le revisioni dei modelli in clay interni ed esterni e ha congelato i dati del modello, che presto entrerà nella fase di validazione prodotto.

“Per raggiungere il successo commerciale la guida autonoma deve utilizzare una tecnologia avanzata che crei nuovi prodotti in grado di offrire la migliore esperienza possibile. Questa nuova generazione di veicoli non è affatto solo un camion modificato, è un camion robot“, spiega Yunpeng Wang, vice presidente e general manager di Autonomous Driving Technology di Baidu.

Discover Baidu-DeepWay Xingtu, the electric heavy truck with advanced driverless technology, designed by #Pininfarina Shanghai pic.twitter.com/eXU1zOFA9B

— Pininfarina (@PininfarinaSpA) January 14, 2022