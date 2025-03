L’Organizzazione mondiale della sanità ha ufficialmente designato il Centro di Etica Digitale della Delft University of Technology, nei Paesi Bassi, come Centro di collaborazione per la governance dell’Intelligenza Artificiale applicata alla salute. L’IA sta rivoluzionando il settore sanitario, con il potenziale di migliorare cure, salvare vite e ottimizzare il benessere globale. Tuttavia, affinché i suoi benefici siano equi e sicuri, è fondamentale un approccio basato su governance responsabile, princìpi etici solidi e politiche guidate da evidenze scientifiche.

La Delft University of Technology è stata selezionata per il suo impegno ventennale nella ricerca sull’innovazione responsabile e per il suo ruolo di leadership nell’integrazione dei valori etici nella progettazione delle tecnologie digitali. Questa collaborazione prosegue un rapporto consolidato tra il Centro di Etica Digitale e l’Oms, che in passato hanno lavorato insieme a livello internazionale su workshop, consultazioni e linee guida per l’uso dell’IA in ambito sanitario.

L’Oms da sempre supporta gli Stati membri nella pianificazione e adozione di tecnologie IA responsabili, ma soprattutto segue il principio che i suoi benefici debbano essere accessibili a tutti in modo equo e sicuro. Il nuovo Centro di collaborazione avrà un ruolo chiave nel promuovere l’uso etico dell’Intelligenza Artificiale in sanità, contribuendo alla ricerca su temi prioritari e alla definizione delle politiche e linee guida dell’Oms. Inoltre si occuperà della formazione di esperti e della diffusione della conoscenza attraverso workshop e attività educative su scala regionale e nazionale.

All’interno di questa iniziativa, il Responsible and Ethical AI for Healthcare Lab, frutto della collaborazione tra la Delft University e i suoi partner, offrirà un supporto fondamentale per tradurre nella pratica clinica le linee guida dell’Oms. Con la creazione di questo centro, l’Organizzazione mondiale della sanità ribadisce il proprio impegno per un’Intelligenza Artificiale sanitaria etica e basata su evidenze scientifiche, con l’obiettivo di garantire innovazione e sicurezza per tutti.

Alessio D'Amato