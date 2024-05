Si è lanciata dalla finestra dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, vicino Lodi. La ragazza di 20 anni poche ore prima, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, aveva denunciato di essere stata violentata su una barella da un altro paziente, una violenza sessuale subita in pronto soccorso. E la sera del 28 si è buttata dal quarto piano dell’ospedale togliendosi la vita. A farlo sapere è stata la procura di Lodi.

I carabinieri di Melegnano avevano eseguito nelle ore immediatamente successive alla denuncia un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 28 anni che si trova in carcere in attesa di convalida da parte del gip. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei militari della Compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano.

