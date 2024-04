La Sicilia adotta una stretta contro i deputati assenteisti dell’Assemblea regionale. Secondo quanto appreso dall’Ansa, infatti, il consiglio di Presidenza ha approvato all’unanimità una delibera contro i parlamentari dell’Ars che non partecipano alle votazioni. Ogni voto mancato, si dovrà pagare 180 euro di sanzione: cifra trattenuta dalle indennità mensili. Stessa quantità di soldi che saranno detratti ai componenti delle commissioni parlamentari assenti alle votazioni, per loro è stato previsto un tetto massimo mensile pari a 540 euro. Saranno dimezzati anche i congedi, che passano dai due al mese a uno soltanto. Le misure entreranno in vigore dal 1° maggio, una data simbolica proposta dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Redazione

Luca Sebastiani