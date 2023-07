Il famoso pullover rosso decorato con una fila di pecorelle bianche ed una sola pecora nera – indossato per la prima volta da Diana Spencer durante una partita di polo dell’allora principe Carlo nel 1981, ai tempi del loro fidanzamento – va all’asta.

Verrà battuto a New York a settembre prossimo, per un valore stimato tra i 50.000 e gli 80.000 dollari (45.000/73.000 euro).

Era uno dei capi di abbigliamento più amati da Diana, allora Principessa del Galles, futura prima consorte dell’attuale Re Carlo III. Impossibile dimenticare lo scatto che ritrae una giovanissima Diana, annoiata durante una partita di polo cui lo stesso Carlo prendeva parte. Il broncio e poi quel dettaglio: la pecora nera. Facile, allora ma ancora di più oggi, pensare a una profetica metafora modaiola: Diana sapeva già di essere “la pecora nera” di una famiglia dalla quale mai si sentì ben accetta.

Poche settimane dopo quella prima uscita, le stiliste Muir e Osborne, che lo avevano realizzato nel 1979 per la loro linea di maglieria, così come spiega Sotheby’s nel presentare il pullover, furono chiamate da Buckingham Palace per ripararlo o sostituirlo per via di un piccolo strappo su uno dei polsini (visibile in una delle immagini messe a disposizione dalla casa d’aste).

Le due stiliste hanno dichiarato quindi di aver ritrovato il pullover a marzo scorso, rovistando in soffitta alla ricerca di qualche vecchio modello: “Abbiamo notato una piccola scatola. All’interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c’era il maglione rosso con la pecora originale di Diana del 1981”.

All’epoca, le due stiliste ne fecero avere a lady Diana un nuovo pullover, in cui la pecora nera (come si vede anche dalle foto del 1983 in cui la Principessa indossa il capo con un colletto bianco e un nastro nero) sembra trovarsi in posizione differente, in mezzo a una fila più alta di pecore bianche.

Ecco perché alle due stiliste era rimasto in casa il primo, originale pullover, indossato dalla Principessa nel 1981.

Il pullover divenne subito una icona fashion e, nel corso degli anni, suscitò le più disparate ipotesi dei media sul significato dell’attaccamento di Diana a questo capo e a quella solitaria pecora nera, leggendovi un simbolo del difficile rapporto della principessa con la famiglia reale.

