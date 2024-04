Dopo il successo del 2023, la Digital Cup si prepara a tornare in scena anche nel 2024. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, quando la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale sfiderà la Nazionale Italiana Comici per aggiudicarsi la seconda edizione del trofeo.

Tra i partecipanti all’iniziativa anche il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che interverrà con un videomessaggio, il campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 Andrea Barzagli, gli ex-calciatori Igor Protti, Mark Iuliano e Paolo Cannavaro, la calciatrice Marta Sturaro e il calciatore Leonardo Blanchard.

IL CONVEGNO

La giornata prenderà il via alle 10:00, con un convegno presso l’Aula Magna Giovanni Ferrari della FIGC che prevede diversi panel di confronto sui differenti aspetti che legano lo sport, la salute, l’innovazione, il digitale, divenuti universi ormai sempre più interconnessi. In questa occasione, voci provenienti da ambiti diversi, ma con una spiccata sensibilità per le tematiche comuni, daranno vita a un momento di condivisione di esperienze.

Seguirà uno scambio celebrativo tra il Presidente della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social Francesco Di Costanzo e Saverio Bari, Capitano della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo (Subbuteo), vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 tenutisi lo scorso settembre a Gibilterra, insieme a Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa.

Subito dopo ci sarà anche lo scambio di maglie tra Fernando Mainenti e Leonardo Imparato, che consegneranno la divisa ufficiale per il settore giovanile femminile dell’US Salernitana 1919, e Francesco Di Costanzo, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale.

LA PARTITA

Alle ore 15:00, le due squadre scenderanno in campo per la partita, che si concluderà con la premiazione dei vincitori.

A fornire alla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale un rinnovato kit da gara completo personalizzato sarà ancora una volta Givova, celebre marchio italiano di abbigliamento sportivo e di accessori per lo sport.

Per la Nazionale Italiana Comici, la rosa dei convocati per il match conta su alcuni importanti nomi della comicità italiana, come Alberto Zenga, Alex De Santis, Angelo Pintus, Claudio Batta, Didi Mazzilli, Enzo Polidoro, Fabrizio Fontana (in arte Capitan Ventosa), Francesco Rizzuto, Gianluca Arena, Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), Gianluca Impastato, Giorgio Verduci, Giovanni D’Angella, Marco Spoto, Nando Timoteo, Omar Pirovano, Santo Palumbo, Stefano Chiodaroli e Stefano Vogogna.

Prima del fischio d’inizio, fissato per le ore 15:00, ci sarà spazio già dalle 14 per un ampio pre-partita e in seguito, prima del via, per i saluti ai dirigenti e alle ragazze e i ragazzi delle Società Sportive Fiorentine Rondinella Marzocco, Affrico, Albereta, Firenze Sud. Seguirà il lancio delle maglie celebrative realizzate da Goldisegnati e l’intervento per presentare il progetto di beneficenza “Un Ospedale Mica Male”.

Verrà successivamente osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Bruno Arena, l’amatissimo comico del duo dei Fichi D’India scomparso nel 2022.

L’incontro sarà raccontato in cronaca diretta e anche attraverso le interviste con i protagonisti della giornata.

L’INTENTO BENEFICO

Come l’anno scorso, anche la Digital Cup del 2024 sarà a fianco di un importante progetto di beneficenza. Con la Fondazione De Marchi ETS sostiene la raccolta fondi per “Un Ospedale Mica Male”, un progetto nato per umanizzare il Reparto Pediatrico all’interno del nuovo Policlinico di Milano e renderlo il più bello e accogliente del Mondo. Il progetto firmato da Novembre Studio è il vincitore del bando da un milione di euro, promosso e finanziato dalla Fondazione De Marchi, per realizzare nell’ospedale milanese “il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo”. Gli spazi destinati al reparto pediatrico prevedono: 88 posti letto, pronto soccorso pediatrico, terapia intensiva pediatrica, collegamento tra il reparto di pediatria e il giardino terapeutico e spazi dedicati ai piccoli pazienti per attività di rieducazione e gioco, uso di soluzioni multimediali e tecnologiche con l’obiettivo di migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

I PARTNER

La Digital Cup 2024 è supportata dai partner Abaco, Affidea, Future, Goldisegnati e You&Web, dai media partner CityNews, Digitale Popolare e Mate, dallo sponsor tecnico Givova e può contare sul patrocinio di Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, FIGC, Regione Toscana e USSI Toscana.

L’evento è realizzato in collaborazione con le società sportive fiorentine Rondinella Marzocco, Affrico, Albereta, Firenze Sud, il Museo del Calcio di Coverciano e Repubblica Digitale.

