Un errore, una dimenticanza, una tragedia. Una bambina è morta dopo essere stata chiusa in auto sotto il sole per ore. La piccola, di appena un anno, sarebbe stata dimenticata nella macchina dal padre per un tragico errore. Secondo le prime ricostruzioni, quando l’uomo è tornato nell’auto dove aveva parcheggiato – a Marcon, vicino Venezia – si è accorto di quanto successo e ha chiamato i soccorsi. Da lì l’arrivo dell’ambulanza del 118 in pochi minuti, il trasporto immediato al pronto soccorso, ma per la bambina non c’era più nulla da fare. Ora i genitori sono entrambi assistiti psicologicamente dall’Usl 3, che però non ha fornito ulteriori dettagli della tragedia per tutelare la famiglia sconvolta, riporta l’Ansa.

