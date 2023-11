Francesco Talò ha rassegnato le dimissioni stamattina. L’annuncio arriva dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa post Cdm. Il consigliere diplomatico ha quindi presentato le sue dimissioni alla presidente del Consiglio, dopo il caso della telefonata finta compiuta da un duo ‘comico’ russo ai danni della premier italiana.

Le parole di Meloni sul consigliere diplomatico

“C’è stata superficialità nell’ufficio diplomatico nel procedere alle verifiche in maniera sera, questo è il motivo per cui il consigliere diplomatico Talò ha rassegnato le dimissioni e lo voglio ringraziare per il senso di responsabilità”, così ne ha parlato Meloni in conferenza.

“Di queste telefonate ne abbiamo fatte almeno 80 e mi dispiace che in questo inciampo sia messo in discussione ciò che è stato fatto. Ringrazio lui e l’ufficio diplomatico. Io se ricevo una telefonata dall’ufficio del consigliere la devo dare per buona…penso che si sia confermata la coerenza del governo” ha detto la premier.

