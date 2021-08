Anno nuovo, problemi vecchi. E’ passata solo la prima giornata di campionato e le polemiche relative al servizio offerto da Dazn, che da quest’anno detiene i diritti di trasmissione delle partite di serie A, sono ferocissime. Numerose le critiche relative alla scarsa qualità del segnale registrata durante Inter-Genoa, match inaugurale della nuova stagione andato in scena sabato 21 agosto. Interruzioni, pause, ritardi e gol arrivati in considerevole ritardo rispetto alla realtà.

La Lega Serie A ha scritto una lettera alla piattaforma, chiedendo un miglioramento del servizio, e anche l’AgCom si sta muovendo. E così ha fatto il Codacons, il coordinamento delle associazioni in difesa dei consumatori: “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio – scrive l’associazione – Dazn continua a registrare problemi e disservizi: un flusso di proteste e segnalazioni iniziati nella gara inaugurale della stagione 2021/2022 tra Inter e Genoa per poi continuare con Udinese-Juventus giocata nel tardo pomeriggio di domenica 22 agosto. La prima giornata di campionato trasmessa dal broadcaster ha creato polemiche e lamentele da parte di migliaia di utenti. In tanti hanno riscontrato problemi di connessione e le foto diffuse in rete non lasciano dubbi in merito”.

“Il week end appena trascorso ha visto l’inizio della nuova stagione della serie A di calcio, per la quale Dazn si è aggiudicata i diritti di trasmissione degli incontri. L’esordio sembra aver, almeno in parte, confermato i timori sui possibili disservizi derivanti dai picchi di traffico sulla rete”. Lo scrive in un comunicato Federconsumatori. “A pochi minuti dal fischio di inizio della prima partita, sabato 21 agosto – si legge – numerosi utenti hanno segnalato assenze di segnale, blackout e abbassamento della definizione, inondando i social di messaggi di protesta, e disservizi analoghi si sono verificati anche nella trasmissione di altri incontri”. “Dazn – prosegue il comunicato – ha comunicato che il problema è stato provocato appunto da un picco di accessi, avvalorando le perplessità relative alle strumentazioni tecniche impiegate dalla piattaforma nel sostenere un numero tanto elevato di collegamenti. Visti i problemi tecnici già riscontrati in passato nel corso di altri incontri trasmessi dalla nota piattaforma, non ci sorprende che la tanto pubblicizzata ‘rivoluzione’ nella trasmissione degli eventi sportivi stenti a decollare”.

“La questione – prosegue Federconsumatori – ha assunto una portata tale da indurre persino la Lega di Serie A a trasmettere una comunicazione formale al broadcaster proprio per chiedere conto di quanto accaduto, soprattutto perché nel fine settimana del 12 settembre si giocheranno Milan-Lazio e Juventus-Napoli, che sicuramente faranno registrare un esponenziale aumento degli accessi“. “Nelle scorse settimane abbiamo accolto con favore il provvedimento emesso da AGCom per evitare situazioni di congestionamento sulla rete, che però sembra non aver scongiurato l’eventualità di problemi tecnici: ancora una volta i cittadini si trovano difronte ad un servizio che, nonostante il sostanzioso incremento dei costi di abbonamento, si sta dimostrando inadeguato”, si legge ancora.

Poi l’attacco senza mezzi termini alla piattaforma inglese (ma di proprietà del magnate ucraino Len Blavatnik). “A ciò si aggiunge il fatto che Dazn non ha pubblicato alcun messaggio di scuse sul proprio sito web né ha accennato a possibili ristori, dimostrando così un totale disinteresse nei confronti delle esigenze dei clienti e della qualità del servizio erogato”.

“La scarsa attenzione della società verso gli utenti, del resto – spiega il comunicato – non è una novità: nelle scorse settimane abbiamo inviato una segnalazione all’AGCom per la vera e propria ‘latitanza’ del sedicente servizio clienti, che in realtà non è altro che un chatbot in grado di fornire solo risposte basilari senza che poi i clienti vengano mai ricontattati per la reale risoluzione del proprio problema”. “In attesa di sapere quale riscontro riceverà la richiesta di chiarimenti della Lega Serie A, continueremo a monitorare la situazione e non esiteremo a rivolgerci alle Autorità competenti in caso di comportamenti non corretti e/o di ulteriori disservizi”, si legge in conclusione.

Non è mancata anche l’ironia dei tifosi che sui social hanno spiegato con il sorriso a Diletta Leotta, volto di punta di Dazn, che l’inizio della stagione non è stato dei migliori. “Il calcio è dei tifosi! È stato emozionante tornare a raccontarlo con il sostegno del loro calore” ha scritto Leotta ricevendo numerose critiche sia per i costi eccessivi che quest’anno gli appassionati di calci sono chiamati a sborsare sia, soprattutto, per i continui disservizi di Dazn.

“Il giocatore con più minuti in campo di questa settimana: Rotella” ha infine scritto un tifoso in un tweet diventato poi virale.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

