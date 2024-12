La caduta del regime di Assad, i piani di al-Jolani, il ruolo della Turchia e i pericoli per Israele. Il terremoto in Siria ridisegna gli equilibri in Medio Oriente, innescando una serie di interrogativi sul futuro e sulla stabilità regionale. Su questo tema si confronteranno oggi gli ospiti del panel Domino mediorientale del prossimo appuntamento de L’ora del Riformista, il format settimanale sui principali temi internazionali e di politica interna. La diretta sarà trasmessa alle ore 12 sul sito del Riformista e sui canali Facebook e YouTube.

Al confronto – moderato da Aldo Torchiaro – prenderanno parte il direttore Claudio Velardi, Fiamma Nirenstein (inviata a Gerusalemme per ilGiornale), Stefania Craxi (parlamentare di Forza Italia, presidente della commissione Esteri del Senato), Lia Quartapelle (deputata del Partito democratico), Riccardo Sessa (ex ambasciatore italiano a Tehran), Massimiliano Boccolini (giornalista, analista del mondo arabo) e Massimo De Angelis (giornalista).

