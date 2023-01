«La sfida è quella di entrare nelle scuole elementari, portando alla loro attenzione persone, testimonianze di chi si impegna ogni giorno: medici, forze dell’ordine, gli stessi genitori. Il tema è: “Un sogno per il futuro”. Di solito questi progetti sono rivolti a ragazzi un po’ più grandi, ma il fenomeno in aumento della criminalità giovanile ci spinge a credere che sia giusto intervenire sui più piccoli come forma di prevenzione. Se piantiamo il seme della legalità alle elementari potremo avere in futuro sempre meno ragazzi che prendono strade sbagliate». Così racconta con forza e con entusiasmo don Gennaro Giordano, da quattro anni parroco della chiesa di S. Agostino, nel rione periferico Cmi di Castellamare di Stabia. «Dico sempre che mi trovo in una periferia periferica. Siamo ai confini della città, del territorio di Castellammare. Di solito le attenzioni degli amministratori vanno più verso il centro, verso i luoghi del commercio e anche della movida. Qui da noi manca un’edicola, manca una libreria. E sebbene non sia un rione propriamente pericoloso, come parroco sto cercando di lavorare per un risveglio delle coscienze».

Come è nata questa iniziativa per le scuole elementari e la prima media?

Da una riflessione nel periodo della pandemia. In quei mesi ho girato il quartiere, incontravo le persone sotto le case, parlando con tante persone, dalle loro finestre, dai balconi, portando parola di conforto, di speranza. Finita la pandemia ho visto che i giovani continuavano a non venire in chiesa. I giovani sono attratti dal mondo della criminalità che promette soldi facili con lo spaccio, vite comode, oggetti di lusso. In pochi mesi, mi hanno confermato le forze dell’ordine, oltre 100 minorenni sono stati fermati, qui in zona, per il possesso di armi bianche o per reati violenti. Questa realtà mi interroga.

Invece i bambini seguono le attività della parrocchia?

Sì, ci sono 180 bambini per le classi della prima comunione. Per questo come diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, con il vescovo, ci siamo resi conto di dover fare qualcosa. Da parte mia, ho considerato che nel rione è presente la scuola elementare e la media. Mi sono detto che bastano, per cominciare.

E in concreto?

È partito dal 25 novembre il progetto “Un sogno per il futuro” per gli alunni e le alunne delle elementari e della prima media. Abbiamo cominciato un percorso di incontri nella scuola, per portare alla loro attenzione idee positive e valori, facendo pensare ai bambini ed alle bambine che può esserci un futuro di dedizione agli altri. Ogni tre settimane organizziamo degli incontri con persone vere, concrete: con operatori sanitari, esponenti delle varie forze dell’ordine, ma anche con i genitori, a testimonianza di cosa fanno, per dire ai nostri alunni: guarda i veri eroi sono loro, il vero eroe è chi opera nel quotidiano, non guardare ai soldi facili che possono venire dalla criminalità. Il vero rispetto non si deve basare sulla paura, ma sulle azioni positive che vengono compiute.

Lei è specializzato in teologia fondamentale. Qui sta imparando un linguaggio nuovo?

Penso che Gesù ha parlato di Dio in modo semplice. Ha mostrato l’importanza di chinarsi verso gli altri, senza chiedere documenti o dichiarazioni. Come l’esempio del Samaritano: si prende cura, non chiede niente prima. Agisce, e così mostra il volto di Dio. Gesù ci dice che c’è uno spazio di salvezza per tutti, che ognuno è degno di attenzione. E penso che chi opera nella criminalità non sia felice. Ma l’annuncio è qui: c’è uno spazio di salvezza. In fondo la teologia fondamentale ci porta alla radice profonda della fede: Dio soccorre, anche se sei a terra. È una verità profonda. Può venire espressa in modo semplice!

Fabrizio Mastrofini Giornalista e saggista specializzato su temi etici, politici, religiosi, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato, tra l’altro, Geopolitica della Chiesa cattolica (Laterza 2006), Ratzinger per non credenti (Laterza 2007), Preti sul lettino (Giunti, 2010), 7 Regole per una parrocchia felice (Edb 2016).

