Noi composti perbenisti d’Occidente, capaci di sedere a tavola come damerini; noi che parliamo di norma a bassa voce e senza interrompere il prossimo e vestiamo accostando i colori nella maniera dovuta; noi affetti da quel radicalchicchismo estremo che si esalta in un understatement gonfio di sorrisini sussiegosi e ipocriti, di concetti avvolti nella nebbia e correttissimi comportamenti; per tanti o pochi che siamo, come avremmo mai potuto digerire – non dico dal punto di vista politico, ma da quello etico, estetico, esistenziale – quell’energumeno che risponde al nome di Donald Trump, con tutto il suo armamentario di bugie, vizi e scandaletti, capigliature improbabili e pose da bullo?

Personalmente feci croce nera con lui scorrendo un video risalente al 2017, in cui strattonava rudemente e senza alcun riguardo il povero Primo Ministro del Montenegro per conquistare di prepotenza la prima fila in un summit NATO. Mi chiesi come fosse possibile tollerare un personaggio così arrogante e scostumato a capo della più grande democrazia dell’Occidente.

E il ricordo di questo episodio (minimo, direte che nel giudicare un politico dovrebbero contare di più l’assalto a Capitol Hill e tutto il resto, ma le nostre perfide associazioni neuronali funzionano diversamente…) mi è sempre tornato in mente ogni volta che Trump ne combinava una delle sue.

Poi l’altro ieri ho visto e rivisto le immagini di Butler, e sono stato rapito – come tutti – dalla sua reazione immediata, animalesca e feroce all’attentato, con quel rimettersi in piedi dopo pochi secondi dallo sparo per chiamare il suo popolo al combattimento, pugno levato in aria in segno di sfida alla vita e al mondo intero. E mi sono chiesto come si sarebbero comportati in una situazione analoga i governanti azzimati e smarriti che popolano l’Occidente e l’Europa in particolare. Piaccia o no, cari i miei amici educati e per bene, Donald Trump è un leader, tutti gli altri sono pallidi figuranti.

Claudio Velardi