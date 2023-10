Afferra una donna seduta su una panchina in attesa dell’autobus e prova a baciarla. Lei si oppone ma l’aggressore non si arrende, arrivando a morderle le labbra con forza e violenza. Poi le urla disperate e l’intervento provvidenziale di un carabiniere libero dal servizio che si trova in zona.

L’orrore in provincia di Napoli. E’ quasi l’una di notte a Poggiomarino quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata intervengono a piazza De Marinis. C’è una persona fermata e a chiamare il 112 è il carabiniere libero dal servizio (effettivo alla stazione di Roma Tor Bella Monaca). Il militare è intervenuto per difendere una donna appena aggredita. La vittima – 55 anni – è seduta su una panchina in attesa dell’autobus quando si avvicina un uomo. Lui è un 33enne originario del Marocco ma residente a Poggiomarino e già noto alle forze dell’ordine. Il 33enne afferra la donna e tenta di baciarla, lei si oppone. Lui non si arrende e le morde le labbra con forza e violenza.

La donna urla e le sue grida sono così forti che il carabiniere, lì di passaggio, corre per vedere cosa stesse accadendo. Il militare vede la scena e si qualifica, il 33enne tenta di fuggire. L’inseguimento a piedi dura poco ma non è semplice per il carabiniere bloccare l’aggressore. Minuti concitati e una colluttazione che termina con l’arresto e l’arrivo della gazzella di Torre Annunziata. Per il carabiniere una diagnosi di 5 giorni così come per la vittima. Il 33enne – visitato anche lui dal personale sanitario e dimesso con 7 giorni – deve rispondere di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria

