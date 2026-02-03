Una giovane donna di 22 anni è morta a Napoli dopo essere stata accoltellata alla schiena. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia che poco fa, in una nota, ha fatto sapere che la ragazza è arrivata nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, all’ospedale Villa Betania di Ponticelli, quartiere alla periferia est del capoluogo partenopeo, con una ferita d’arma da taglio alla schiena. Si chiamava Ilenia Musella e viveva nel rione Conocal di Ponticelli, zona dove insistono basi di spaccio e dove risiedono persone legate alla criminalità organizzata.

Ilenia Musella morta in ospedale: scaricata da un’auto poi fuggita

La 22enne, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, è deceduta poco dopo. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, la donna sarebbe stata ‘scaricata’ in ospedale da persone arrivate a bordo di un’auto, salvo poi allontanarsi dopo pochi secondi. Al vaglio degli agenti le telecamere di videosorveglianza presenti a Villa Betania per identificare la vettura nella speranza di rintracciare le persone a bordo. Successivamente all’esterno dell’ospedale sono arrivati parenti e conoscenti della vittima, alcuni dei quali ascoltati dai poliziotti per ricostruire le ultime ore di vita della giovane. Non è chiaro se l’omicidio, arrivato al termine di una lite, sia avvenuto in una abitazione o in strada. La donna presenterebbe lividi sul volto.

seguono aggiornamenti

