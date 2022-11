Avrebbe raccontato di non aver avuto il coraggio di seppellire la madre, Maria Prudenza, ritrovata ieri in un congelatore nella sua casa nelle campagne a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Un ritrovamento macabro che aveva sconvolto la comunità e che in pochi minuti era diventato una notizia a livello nazionale. Era trapelato pochissimo tempo dopo che il figlio della donna era stato portato in caserma dai carabinieri e ascoltato. Dopo ore di interrogatorio di magistrato e carabinieri la rivelazione.

L’uomo avrebbe ammesso di non aver avuto il coraggio di seppellire la madre che però sarebbe morta a suo dire per cause naturali, a 82 anni. Angelo Bellanova è stato così denunciato a piede libero per occultamento di cadavere. Secondo quanto riporta l’Ansa la donna sarebbe morta lo scorso 17 novembre: l’uomo, dopo essersi accorto del decesso, avrebbe vegliato il corpo per un giorno e in seguito “per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto” avrebbe deciso di occultare il cadavere.

Dall’interrogatorio reso davanti al pm, alla presenza dell’avvocato difensore Aldo Gianfreda, sarebbe emerso il rapporto “di profonda simbiosi” tra madre e figlio e del trauma del figlio alla morte della madre. Il corpo sarà sottoposto quindi all’esame autoptico per risalire anche alla causa della morte della donna. L’autopsia, disposta dal pm che coordina le indagini, Mauro Gallone della Procura di Brindisi si terrà nelle prossime ore, appena il corpo della donna sarà scongelato.

Il cadavere era stato scoperto da i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni. Era rannicchiato. A far scattare il controllo alcuni familiari. I resti sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. La prima ispezione esterna fatta dal medico legale Domenico Urso ha confermato secondo Lapresse che nessun segno di violenza è stato trovato sul corpo.

“Sono sgomento di fronte alla scoperta che è stata fatta nel pomeriggio: confidiamo nelle indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Brindisi, per accertare i fatti”, ha dichiarato a LaPresse il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano. Il sindaco ha anche aggiunto che la famiglia era seguita dai Servizi Sociali del Comune di Ceglie Messapica fino allo scorso luglio. Era in attesa del rinnovo del servizio. All’interno della proprietà sono stati trovati quattro cani che ora saranno condotti al canile di Carovigno. Il 55enne risulta percettore di una pensione di invalidità, dopo un incidente sul lavoro. Non è confermato il sospetto, come si legge su alcuni media, secondo cui l’uomo avrebbe provato con questa mossa a continuare a percepire la pensione della donna.

