Ore di apprensione a Pianura, periferia ovest di Napoli, dove non si hanno più notizie di una donna anziana di circa 80 anni. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Secondo quanto appreso dal Riformista, la Scientifica dell’Arma è a lavoro nella zona di via Marano-Pianura dove sarebbero in corso le ricerche nelle campagne circostanti. Non si esclude che la donna possa essere stata uccisa.

Nella giornata di oggi sono state diverse le persone, tra cui il figlio, ascoltate dai carabinieri per ricostruire le ultime ore della donna prima della sua scomparsa. Al momento le informazioni che arrivano sono poco chiare. Le indagini sono coordinate dalla Procura.

seguono aggiornamenti

