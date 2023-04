Orrore in stazione a Milano dove una donna è stata aggredita e violentata in un ascensore mentre stava raggiungendo il binario per prendere un treno diretto a Parigi. Secondo una prima ricostruzione della polizia ferroviaria, la vittima, che dovrebbe avere circa 35 anni, sarebbe finita nel mirino di un uomo senza fissa dimora, che si trova attualmente in stato di fermo.

La giovane ha denunciato la violenza sessuale che sarebbe andata in scena alle sei del mattino di giovedì 27 aprile all’interno della Stazione Centrale di Milano, in uno degli ascensori presenti. Il fermo è stato disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo, di turno ieri, nelle indagini condotte dalla Polfer.

seguono aggiornamenti

