Ai nastri di partenza, la 6ª edizione degli Stati Generali della Sostenibilità e la 2ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza: un’iniziativa che parte dal basso, promossa dalla Fondazione E-novation, e che si conferma spazio libero di confronto tra chi i problemi li studia, li vive e prova a risolverli ogni giorno. Dopo il referendum, dopo il rumore, dopo le appartenenze agitate come bandiere, torna una domanda semplice ma decisiva: possiamo finalmente tornare a parlare di temi, utili al Paese?

È questa la sfida che accompagna la nuova edizione degli Stati Generali della Sostenibilità e degli Stati Generali della Sicurezza, promossi dalla Fondazione E-novation, che il 26 e 27 marzo riportano a Roma – presso il Palazzo della Santa Sede, San Carlo ai Catinari – istituzioni, imprese, professionisti, intellettuali e protagonisti della società civile.

Il clima politico di queste ore suggerisce prudenza, ma anche il ritorno alla Verità. Il referendum ha lasciato sul terreno molto più di un risultato: ha riaperto fratture, acceso entusiasmi e paure, rimesso in circolo quell’oscillazione tipicamente italiana tra euforia e sindrome da accerchiamento. Una condizione che qualcuno ha definito, con un’immagine efficace, “sindrome Inter”: essere avanti, ma iniziare a giocare come se si fosse già stati raggiunti. E quando la paura prende il posto della lucidità, gli errori arrivano da soli.

“Vale per la politica, vale per il governo, vale per l’opinione pubblica. Ma vale anche per il sistema-Paese. Per questo oggi più che mai serve rimettere al centro il merito, il valore delle idee, la qualità delle proposte, la concretezza delle soluzioni” dichiara Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation. E sono tanti a fare da eco portando questioni e soluzioni concrete.

Tra i temi centrali di questa edizione torna con forza quello della sicurezza, affrontata fuori dagli slogan e dentro la realtà. Paolo Lutti di Servizio Protetto porterà un contributo concreto, orientato alle soluzioni, in un momento in cui il tema non può più essere evocato soltanto come paura, ma deve diventare capacità di risposta, prevenzione, organizzazione. Concretezza è il grido che levano proprio il geometra Silvio Cocco Presidente dell’istituto italiano del Calcestruzzo e Ezio Bonanni Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Accanto a loro, saranno protagonisti anche imprenditori e professionisti che stanno in trincea ogni giorno, come l’Avvocato Emanuela Fancelli e l’imprenditore Claudio Fratocchi, testimoni di una sicurezza vissuta sul campo, nel lavoro, nelle responsabilità, nelle decisioni quotidiane.

Ci sarà poi un’attenzione particolare al ruolo dell’informazione. In un tempo in cui troppo spesso il racconto pubblico appare piegato agli schieramenti, la richiesta che sale da molti mondi produttivi e culturali è netta: la stampa, la comunicazione in generale deve tornare a essere più vera, più libera, più legata alle informazioni di merito e di valore, e meno all’appartenenza. È un richiamo forte, condiviso da chi crede che il giornalismo debba ritrovare il coraggio della sostanza. Si leggono nel programma che segue per intero gli impegnativi nomi della comunicatrice Daniela Bianchi e del giornalista Francesco Giorgino.

Nel quadro dei lavori sarà inoltre importante il contributo di Romualdo Mazzocco, tra le voci attese del confronto su ambiente, società e futuro.

Le due giornate romane metteranno in dialogo mondi diversi ma complementari: ambiente, innovazione, impresa, diplomazia, istituzioni, cybersicurezza, difesa, cultura, società. Con un obiettivo chiaro: governare la complessità senza semplificarla, restituendo al dibattito pubblico profondità, competenza e visione.

CRONOPROGRAMMA

26 MARZO – STATI GENERALI DELLA SOSTENIBILITÀ

Introduce e modera: Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-novation

Ore 10:00 – SALUTI ISTITUZIONALI

Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Presidente del CIS

Elena Bonetti, Deputata già Ministro della Famiglia

Ettore Rosato, Deputato – Segretario Copasir

Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia

Nicola Caputo, Consigliere Ministero degli Esteri

Francesco Morra, Sindaco e Presidente ANCI Campania

Jessy Sanchez, UASD Consulente Nazioni Unite

Maura Gentile, Club per l’Unesco di Roma

Cristina Gessi, Vicepresidente Fondazione E-novation

Alberto Patruno, Advisor dei rapporti con la Commissione Europea per ELCA

Aldo Morgillo, Commercialista e Vicepresidente Fondazione E-novation

Melissa Rava, Presidente Asso.Impre.Di.A.

Leone Melillo, Presidente Associazione Internazionale Philosophy of Human Rights

Vincenzo De Bernardo, Direttore Nazionale Confcooperative Federsolidarietà

Guglielmo Giovannelli Marconi, Prof. Unimeier

Fabrizio Mechi di Pontassieve, Presidente Accademia Mauriziana

Ore 11:00 – LE TESI: AMBIENTE E SOCIETÀ

Edo Ronchi, Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile – già Ministro dell’Ambiente

Umberto Vattani, Ambasciatore

Romualdo Mazzocco, Presidente ESG for Future

Stefano Zamagni, Economista

Silvio Cocco, Presidente Istituto Italiano Calcestruzzo

Ore 12:00 – DIBATTITO SUL CREATO: UOMO E TERRITORIO AL TEMPO DIGITALE

Sergio Marini, Presidente Fondazione Italia Sostenibile

Marco Visconti, Presidente Comitato Verde pubblico del MASE

Roberto Razeto, IULM University

Massimiliano Falcone, Special Envoy Earthday.org

Mena Caccioppoli, Direttivo Italia Sostenibile

Stefano Capelli, Almaviva S.p.A.

Mattia Fantinati, CEO Ainnova – già Sottosegretario Pubblica Amministrazione

Francesco Giorgino, Giornalista RAI

Silvia Chiassai, Sindaco e Presidente Comunità Energetiche

Corrado Clini, Professore Universitario – già Ministro dell’Ambiente

Maria Rossana Ursino, Avvocato Cassazionista

Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia

Ore 13:30 – PRANZO

Ore 15:00 – RETAIL ROUNDTABLE

Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto

Paolo Lutti, Servizio Protetto

Alberto Pravato, Innovator Recivitas – Join4gree

Rossella Continisio, Professionista Tecnico

Gianluca Grande, LIG Industrial

Roberto Bramati, Vicepresidente CNCC

Mario Manganiello, Presidente Unicoop

Gianni Sorbino, Amministratore Delegato Gruppo Sorbino Uomo

Ore 16:00 – INNOVATORS

Daniela Bianchi, Segretario Generale Ferpi

Alessandro Ferri, Vicedirettore Generale BCC Roma

Sonia Lupi, Presidente Associazione “Stare al Passo”

Salvo Iavarone, Presidente Asmef

Danilo Devigili, Partner Collectibus – Autore “La Formula della Sostenibilità”

Francesco P. Muscariello, Presidente SEETA

Piero Orlando, Vicepresidente Fondazione Popoli e Territori ETS

Giuseppe Nappi, L’Espertissimo

Adriano Zeni, Direttivo SEETA

Anthony Lo Bianco, Ambasciatore – Anno Europeo Giovani

Ciro Irace, Presidente Associazione Mare Chiaro

Daniela Ballarini, CEO di Palazzi Connessi

Angelo Marciano, Presidente ICC Spa

Salvatore Burrafato, Presidente CdA Gesap – Società di gestione Aeroporto di Palermo

Gino Menegazzi, Consigliere Nazionale AIPIN

Valentina Piscitelli, Architetto

Luca Varone, Presidente Klimax

27 MARZO – STATI GENERALI DELLA SICUREZZA

Introduce e modera: Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-novation

Ore 10:00 – SALUTI ISTITUZIONALI E RELAZIONI

Elena Bonetti, Deputata già Ministro della Famiglia

Ettore Rosato, Deputato – Segretario Copasir

Nunzio Puccio, Presidente Bel

Roberto Pucciano, CEO Anchorage Group (saluto introduttivo a nome della Fondazione)

Marco Minniti, Presidente Fondazione Med-Or, già Ministro dell’Interno (relazione introduttiva)

Ore 11:00 – PRIMO DIBATTITO

Incontro con Alberto Tripi, Presidente di Almaviva

Carlo Festucci, Vicepresidente Operativo DEAS

Vittorio D’Orsi, Vice segretario Federazione STEM

Sabrina Zuccalà, Presidente Polo Nazionale Droni, CEO 4ward360

Pietro Trapletti, Presidente Gruppo Balsamo

Giovanni Sabetti, Presidente HERA Corporation

Mario F. Brambilla, Presidente Associazione Italia-Iran

Luigi Carrino, Presidente Campania Aerospace District

Guido Bourelly, Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali Napoli

Ore 12:30 – DIBATTITO SULL’INNOVAZIONE

Raul de Benedittis, CEO & Owner Nuvola Digital

Lele Violini, Consulting IA

Antonio D’Argenio, Specialista Cyber Security

Giancarlo D’Amore, Investigatore Privato

Claudio Fratocchi, Owner di Scientia Consulting

Ore 13:30 – PRANZO

Ore 15:00 – INTERVENTI

Andrea Spoto, Astratech Italia

Paolo Patrizio, Segretario Generale Consiglio Internazionale di Cooperazione Italo Arabo

Vincenzo Camporini, Generale ed ex Capo di Stato Maggiore della Difesa

Massimo Cicatiello, Executive Vice President FORTUNE

Emanuela Fancelli, Co-CEO e Co-Founder Radio Centro Musica

Lorenzo Ferraro, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Olitec

Daniele Frasca, Thales Alenia Space Italia

Ore 16:00 – CULTURA E SOCIETÀ

Paolo Cento, Direttore Responsabile Articolo 9

Stefano Gagliardi, Artista Musicale

Gennaro Caiazzo, Avvocato – Accademia Belle Arti di Napoli

Pietra Barrasso, Artista Internazionale

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