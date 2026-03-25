Giovedì 26 e venerdì 27 marzo 2026 dalle 9:30 alle 17:30
Dopo il referendum basta tifo, tornano i temi: a Roma la sesta edizione degli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza
Ai nastri di partenza, la 6ª edizione degli Stati Generali della Sostenibilità e la 2ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza: un’iniziativa che parte dal basso, promossa dalla Fondazione E-novation, e che si conferma spazio libero di confronto tra chi i problemi li studia, li vive e prova a risolverli ogni giorno. Dopo il referendum, dopo il rumore, dopo le appartenenze agitate come bandiere, torna una domanda semplice ma decisiva: possiamo finalmente tornare a parlare di temi, utili al Paese?
È questa la sfida che accompagna la nuova edizione degli Stati Generali della Sostenibilità e degli Stati Generali della Sicurezza, promossi dalla Fondazione E-novation, che il 26 e 27 marzo riportano a Roma – presso il Palazzo della Santa Sede, San Carlo ai Catinari – istituzioni, imprese, professionisti, intellettuali e protagonisti della società civile.
Il clima politico di queste ore suggerisce prudenza, ma anche il ritorno alla Verità. Il referendum ha lasciato sul terreno molto più di un risultato: ha riaperto fratture, acceso entusiasmi e paure, rimesso in circolo quell’oscillazione tipicamente italiana tra euforia e sindrome da accerchiamento. Una condizione che qualcuno ha definito, con un’immagine efficace, “sindrome Inter”: essere avanti, ma iniziare a giocare come se si fosse già stati raggiunti. E quando la paura prende il posto della lucidità, gli errori arrivano da soli.
“Vale per la politica, vale per il governo, vale per l’opinione pubblica. Ma vale anche per il sistema-Paese. Per questo oggi più che mai serve rimettere al centro il merito, il valore delle idee, la qualità delle proposte, la concretezza delle soluzioni” dichiara Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation. E sono tanti a fare da eco portando questioni e soluzioni concrete.
Tra i temi centrali di questa edizione torna con forza quello della sicurezza, affrontata fuori dagli slogan e dentro la realtà. Paolo Lutti di Servizio Protetto porterà un contributo concreto, orientato alle soluzioni, in un momento in cui il tema non può più essere evocato soltanto come paura, ma deve diventare capacità di risposta, prevenzione, organizzazione. Concretezza è il grido che levano proprio il geometra Silvio Cocco Presidente dell’istituto italiano del Calcestruzzo e Ezio Bonanni Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
Accanto a loro, saranno protagonisti anche imprenditori e professionisti che stanno in trincea ogni giorno, come l’Avvocato Emanuela Fancelli e l’imprenditore Claudio Fratocchi, testimoni di una sicurezza vissuta sul campo, nel lavoro, nelle responsabilità, nelle decisioni quotidiane.
Ci sarà poi un’attenzione particolare al ruolo dell’informazione. In un tempo in cui troppo spesso il racconto pubblico appare piegato agli schieramenti, la richiesta che sale da molti mondi produttivi e culturali è netta: la stampa, la comunicazione in generale deve tornare a essere più vera, più libera, più legata alle informazioni di merito e di valore, e meno all’appartenenza. È un richiamo forte, condiviso da chi crede che il giornalismo debba ritrovare il coraggio della sostanza. Si leggono nel programma che segue per intero gli impegnativi nomi della comunicatrice Daniela Bianchi e del giornalista Francesco Giorgino.
Nel quadro dei lavori sarà inoltre importante il contributo di Romualdo Mazzocco, tra le voci attese del confronto su ambiente, società e futuro.
Le due giornate romane metteranno in dialogo mondi diversi ma complementari: ambiente, innovazione, impresa, diplomazia, istituzioni, cybersicurezza, difesa, cultura, società. Con un obiettivo chiaro: governare la complessità senza semplificarla, restituendo al dibattito pubblico profondità, competenza e visione.
CRONOPROGRAMMA
26 MARZO – STATI GENERALI DELLA SOSTENIBILITÀ
Introduce e modera: Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-novation
Ore 10:00 – SALUTI ISTITUZIONALI
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Presidente del CIS
Elena Bonetti, Deputata già Ministro della Famiglia
Ettore Rosato, Deputato – Segretario Copasir
Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia
Nicola Caputo, Consigliere Ministero degli Esteri
Francesco Morra, Sindaco e Presidente ANCI Campania
Jessy Sanchez, UASD Consulente Nazioni Unite
Maura Gentile, Club per l’Unesco di Roma
Cristina Gessi, Vicepresidente Fondazione E-novation
Alberto Patruno, Advisor dei rapporti con la Commissione Europea per ELCA
Aldo Morgillo, Commercialista e Vicepresidente Fondazione E-novation
Melissa Rava, Presidente Asso.Impre.Di.A.
Leone Melillo, Presidente Associazione Internazionale Philosophy of Human Rights
Vincenzo De Bernardo, Direttore Nazionale Confcooperative Federsolidarietà
Guglielmo Giovannelli Marconi, Prof. Unimeier
Fabrizio Mechi di Pontassieve, Presidente Accademia Mauriziana
Ore 11:00 – LE TESI: AMBIENTE E SOCIETÀ
Edo Ronchi, Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile – già Ministro dell’Ambiente
Umberto Vattani, Ambasciatore
Romualdo Mazzocco, Presidente ESG for Future
Stefano Zamagni, Economista
Silvio Cocco, Presidente Istituto Italiano Calcestruzzo
Ore 12:00 – DIBATTITO SUL CREATO: UOMO E TERRITORIO AL TEMPO DIGITALE
Sergio Marini, Presidente Fondazione Italia Sostenibile
Marco Visconti, Presidente Comitato Verde pubblico del MASE
Roberto Razeto, IULM University
Massimiliano Falcone, Special Envoy Earthday.org
Mena Caccioppoli, Direttivo Italia Sostenibile
Stefano Capelli, Almaviva S.p.A.
Mattia Fantinati, CEO Ainnova – già Sottosegretario Pubblica Amministrazione
Francesco Giorgino, Giornalista RAI
Silvia Chiassai, Sindaco e Presidente Comunità Energetiche
Corrado Clini, Professore Universitario – già Ministro dell’Ambiente
Maria Rossana Ursino, Avvocato Cassazionista
Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia
Ore 13:30 – PRANZO
Ore 15:00 – RETAIL ROUNDTABLE
Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto
Paolo Lutti, Servizio Protetto
Alberto Pravato, Innovator Recivitas – Join4gree
Rossella Continisio, Professionista Tecnico
Gianluca Grande, LIG Industrial
Roberto Bramati, Vicepresidente CNCC
Mario Manganiello, Presidente Unicoop
Gianni Sorbino, Amministratore Delegato Gruppo Sorbino Uomo
Ore 16:00 – INNOVATORS
Daniela Bianchi, Segretario Generale Ferpi
Alessandro Ferri, Vicedirettore Generale BCC Roma
Sonia Lupi, Presidente Associazione “Stare al Passo”
Salvo Iavarone, Presidente Asmef
Danilo Devigili, Partner Collectibus – Autore “La Formula della Sostenibilità”
Francesco P. Muscariello, Presidente SEETA
Piero Orlando, Vicepresidente Fondazione Popoli e Territori ETS
Giuseppe Nappi, L’Espertissimo
Adriano Zeni, Direttivo SEETA
Anthony Lo Bianco, Ambasciatore – Anno Europeo Giovani
Ciro Irace, Presidente Associazione Mare Chiaro
Daniela Ballarini, CEO di Palazzi Connessi
Angelo Marciano, Presidente ICC Spa
Salvatore Burrafato, Presidente CdA Gesap – Società di gestione Aeroporto di Palermo
Gino Menegazzi, Consigliere Nazionale AIPIN
Valentina Piscitelli, Architetto
Luca Varone, Presidente Klimax
27 MARZO – STATI GENERALI DELLA SICUREZZA
Introduce e modera: Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-novation
Ore 10:00 – SALUTI ISTITUZIONALI E RELAZIONI
Elena Bonetti, Deputata già Ministro della Famiglia
Ettore Rosato, Deputato – Segretario Copasir
Nunzio Puccio, Presidente Bel
Roberto Pucciano, CEO Anchorage Group (saluto introduttivo a nome della Fondazione)
Marco Minniti, Presidente Fondazione Med-Or, già Ministro dell’Interno (relazione introduttiva)
Ore 11:00 – PRIMO DIBATTITO
Incontro con Alberto Tripi, Presidente di Almaviva
Carlo Festucci, Vicepresidente Operativo DEAS
Vittorio D’Orsi, Vice segretario Federazione STEM
Sabrina Zuccalà, Presidente Polo Nazionale Droni, CEO 4ward360
Pietro Trapletti, Presidente Gruppo Balsamo
Giovanni Sabetti, Presidente HERA Corporation
Mario F. Brambilla, Presidente Associazione Italia-Iran
Luigi Carrino, Presidente Campania Aerospace District
Guido Bourelly, Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali Napoli
Ore 12:30 – DIBATTITO SULL’INNOVAZIONE
Raul de Benedittis, CEO & Owner Nuvola Digital
Lele Violini, Consulting IA
Antonio D’Argenio, Specialista Cyber Security
Giancarlo D’Amore, Investigatore Privato
Claudio Fratocchi, Owner di Scientia Consulting
Ore 13:30 – PRANZO
Ore 15:00 – INTERVENTI
Andrea Spoto, Astratech Italia
Paolo Patrizio, Segretario Generale Consiglio Internazionale di Cooperazione Italo Arabo
Vincenzo Camporini, Generale ed ex Capo di Stato Maggiore della Difesa
Massimo Cicatiello, Executive Vice President FORTUNE
Emanuela Fancelli, Co-CEO e Co-Founder Radio Centro Musica
Lorenzo Ferraro, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Olitec
Daniele Frasca, Thales Alenia Space Italia
Ore 16:00 – CULTURA E SOCIETÀ
Paolo Cento, Direttore Responsabile Articolo 9
Stefano Gagliardi, Artista Musicale
Gennaro Caiazzo, Avvocato – Accademia Belle Arti di Napoli
Pietra Barrasso, Artista Internazionale
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